Lilian Richter aus dem Westerwald wagt mit ihrem Mann Dave das Abenteuer: Sie kaufen ein überwuchertes Grundstück in Portugal und bauen es mit viel Einsatz und Teamwork zu einem autarken Paradies um. Doch Herausforderungen lauern überall.
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Die meisten Menschen versuchen, ihr Leben in geordnete Bahnen zu lenken. Sicherer Job, glückliche Beziehung, schönes Zuhause. Lilian Richter und ihr Mann Dave ticken etwas anders. Die 32-Jährige aus dem Westerwald sucht ständig neue Herausforderungen.