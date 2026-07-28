Auswandererin Lilian Richter
Der Reiz der Ruinen lockt Westerwälderin nach Portugal
Gemeinsam glücklich irgendwo im Nirgendwo: Lilian Richter und ihr Mann Dave aus dem Westerwald wollen sich auf einem 22 Hektar g
Gemeinsam glücklich irgendwo im Nirgendwo: Lilian Richter und ihr Mann Dave aus dem Westerwald wollen sich auf einem 22 Hektar großen Grundstück in Portugal selbstverwirklichen.
Lilian Richter/privat. Lilian Richter

Lilian Richter aus dem Westerwald wagt mit ihrem Mann Dave das Abenteuer: Sie kaufen ein überwuchertes Grundstück in Portugal und bauen es mit viel Einsatz und Teamwork zu einem autarken Paradies um. Doch Herausforderungen lauern überall.

Lesezeit 4 Minuten
Die meisten Menschen versuchen, ihr Leben in geordnete Bahnen zu lenken. Sicherer Job, glückliche Beziehung, schönes Zuhause. Lilian Richter und ihr Mann Dave ticken etwas anders. Die 32-Jährige aus dem Westerwald sucht ständig neue Herausforderungen.
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