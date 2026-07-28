Auswandererin Lilian Richter Der Reiz der Ruinen lockt Westerwälderin nach Portugal Patrick Kiefer 28.07.2026, 06:00 Uhr

i Gemeinsam glücklich irgendwo im Nirgendwo: Lilian Richter und ihr Mann Dave aus dem Westerwald wollen sich auf einem 22 Hektar großen Grundstück in Portugal selbstverwirklichen. Lilian Richter/privat. Lilian Richter

Lilian Richter aus dem Westerwald wagt mit ihrem Mann Dave das Abenteuer: Sie kaufen ein überwuchertes Grundstück in Portugal und bauen es mit viel Einsatz und Teamwork zu einem autarken Paradies um. Doch Herausforderungen lauern überall.

Die meisten Menschen versuchen, ihr Leben in geordnete Bahnen zu lenken. Sicherer Job, glückliche Beziehung, schönes Zuhause. Lilian Richter und ihr Mann Dave ticken etwas anders. Die 32-Jährige aus dem Westerwald sucht ständig neue Herausforderungen.







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