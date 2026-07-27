Streit um Schnieder eskaliert
CDU-Fraktion RLP will nicht mehr mit Kanzler sprechen
Christoph Gensch, CDU-Fraktionschef im rheinland-pfälzischen Landtag (links), und Bundeskanzler Friedrich Merz: Die Landtagsfrak
Christoph Gensch, CDU-Fraktionschef im rheinland-pfälzischen Landtag (links), und Bundeskanzler Friedrich Merz: Die Landtagsfraktion aus Mainz will Merz bei ihrer Klausur im September in Berlin nicht mehr treffen und schreibt ihm deshalb einen Brief.
picture alliance/dpa/Florian Wiegand; Christoph Soeder

Nach dem Rauswurf von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder aus der Eifel brodelt es in der rheinland-pfälzischen CDU. Die Landtagsfraktion ist derart wütend auf den Kanzler, dass sie sich nicht mehr mit ihm treffen will.

Lesezeit 3 Minuten
Es war Patrick Schnieder (CDU) selbst, der am Sonntag die Reißleine zog: In einer öffentlichen Mitteilung kündigte er an, den Bundeskanzler um Entlassung aus dem Amt des Bundesverkehrsministers zu bitten. Er wolle mit dem Schritt den „unwürdigen Zustand“ beenden.
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