Streit um Schnieder eskaliert CDU-Fraktion RLP will nicht mehr mit Kanzler sprechen Sebastian Stein 27.07.2026, 18:00 Uhr

i Christoph Gensch, CDU-Fraktionschef im rheinland-pfälzischen Landtag (links), und Bundeskanzler Friedrich Merz: Die Landtagsfraktion aus Mainz will Merz bei ihrer Klausur im September in Berlin nicht mehr treffen und schreibt ihm deshalb einen Brief. picture alliance/dpa/Florian Wiegand; Christoph Soeder

Nach dem Rauswurf von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder aus der Eifel brodelt es in der rheinland-pfälzischen CDU. Die Landtagsfraktion ist derart wütend auf den Kanzler, dass sie sich nicht mehr mit ihm treffen will.

Es war Patrick Schnieder (CDU) selbst, der am Sonntag die Reißleine zog: In einer öffentlichen Mitteilung kündigte er an, den Bundeskanzler um Entlassung aus dem Amt des Bundesverkehrsministers zu bitten. Er wolle mit dem Schritt den „unwürdigen Zustand“ beenden.







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