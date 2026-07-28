Nach dem Anschlag in Berlin In Rheinland-Pfalz gelten zwölf Personen als Gefährder Frank Schmidt-Wyk 28.07.2026, 12:25 Uhr

i Die Einstufung von Personen als Gefährder obliegt in Rheinland-Pfalz dem Landeskriminalamt (LKA) in Mainz. Alina Grünky. picture alliance/dpa

Der Anschlag auf den CSD in Berlin rückt den Umgang mit islamistischen Gefährdern in den Fokus. Wie ist die aktuelle Situation in Rheinland-Pfalz? Und was bedeutet eigentlich die Einstufung als Gefährder?

Zwölf Personen sind in Rheinland-Pfalz aktuell als Gefährder eingestuft, drei von ihnen befinden sich in Haft. Wie das Innenministerium in Mainz auf Anfrage mitteilte, ist eine der drei inhaftierten Personen nach Verbüßung der Haft ausreisepflichtig. Weitere Angaben zu den Gefährdern machte das Ministerium nicht, insbesondere nicht zum ideologischen/religiösen Hintergrund und zur regionalen Herkunft.







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