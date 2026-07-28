CSD-Anschlag: So reagiert RLP Queerbeauftragte: Dürfen uns nicht einschüchtern lassen Anke Mersmann 28.07.2026, 17:00 Uhr

i In Mainz wurde am Wochenende der Christopher Street Day gefeiert - inklusive der Demonstration für Vielfalt, Toleranz und queere Rechte. Das bunte Fest wurde von dem Anschlag auf den Berliner CSD überschattet. Der Vorfall macht noch immer betroffen. Helmut Fricke. picture alliance/dpa

Nach dem Anschlag in Berlin blickt die Queerbeauftragte von RLP auf die hiesige Community: Auch hier nehmen Anfeindungen zu. Umso wichtiger laute die Botschaft: „Lasst uns sichtbar, hörbar und stolz auf unsere vielfältige Gesellschaft bleiben!“

Eine Frau musste sterben, 29 Menschen sind verletzt, manche von ihnen schwer: Der Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin macht auch Tage danach betroffen. Von einem „feigen Akt der Gewalt“ spricht Kathrin Anklam-Trapp. Sie ist neue Beauftragte des Landes Rheinland-Pfalz für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität.







Artikel teilen

Artikel teilen