Nach dem Anschlag in Berlin blickt die Queerbeauftragte von RLP auf die hiesige Community: Auch hier nehmen Anfeindungen zu. Umso wichtiger laute die Botschaft: „Lasst uns sichtbar, hörbar und stolz auf unsere vielfältige Gesellschaft bleiben!“
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Eine Frau musste sterben, 29 Menschen sind verletzt, manche von ihnen schwer: Der Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin macht auch Tage danach betroffen. Von einem „feigen Akt der Gewalt“ spricht Kathrin Anklam-Trapp. Sie ist neue Beauftragte des Landes Rheinland-Pfalz für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität.