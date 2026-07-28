Streit um die Causa Schnieder Mechthild Heil: Merz hat Vertrauen eingebüßt Anke Mersmann 28.07.2026, 17:30 Uhr

i CDU-Politikerin Mechthild Heil hat Verständnis für die Kritik, die Bundeskanzler Friedrich Merz derzeit aus Rheinland-Pfalz entgegenschlägt. Heil gehört dem Bundesvorstand der CDU an, ist Vorsitzende der Frauen in der Unionsfraktion und stellvertretende Vorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU. Britta Pedersen. picture alliance/dpa

Die Mainzer CDU-Landtagsfraktion spricht Kanzler Friedrich Merz wegen der Causa Schnieder ein Mindestmaß an Vertrauen ab, an der CDU-Basis rumort es. Auch die rheinland-pfälzische Bundespolitikerin Mechthild Heil sieht Merz’ Vorgehen kritisch.

Von einer ruhigen Sommerpause lässt sich im politischen Berlin nicht gerade sprechen. Die Art und Weise, wie Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz seine Personalentscheidungen trifft und kommuniziert, bringen ihm massiv Kritik ein – vor allem aus den eigenen Reihen.







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