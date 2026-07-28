Die Mainzer CDU-Landtagsfraktion spricht Kanzler Friedrich Merz wegen der Causa Schnieder ein Mindestmaß an Vertrauen ab, an der CDU-Basis rumort es. Auch die rheinland-pfälzische Bundespolitikerin Mechthild Heil sieht Merz’ Vorgehen kritisch.
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Von einer ruhigen Sommerpause lässt sich im politischen Berlin nicht gerade sprechen. Die Art und Weise, wie Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz seine Personalentscheidungen trifft und kommuniziert, bringen ihm massiv Kritik ein – vor allem aus den eigenen Reihen.