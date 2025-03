Auch wenn der Frühling nach einem kurzen Gastspiel gerade noch einmal Pause macht: Er wird kommen – und mit ihm die neue Fahrradsaison. Dabei scheint der Boom von Fahrrädern mit Motorunterstützung ungebrochen, und viele überlegen, sich ein Elektrorad anzuschaffen. Pedelec, S-Pedelec oder E-Bike – welches ist das richtige Rad? Bei einem kostenfreien Vortrag unserer Zeitung erhalten Kaufinteressenten konkreten Rat und Unterstützung.

Fahrradtypen, Rahmenformen, Antriebssysteme, Schaltungen, Sicherheitsaspekte und sinnvolles Zubehör: Gerd Engel, Experte vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), erläutert am Donnerstag, 27. März, von 18 bis 19.30 Uhr im Medienzentrum in Koblenz (Mittelrheinstraße 2–4, Koblenz-Metternich, Nähe Autobahnkreuz), warum eine Probefahrt unerlässlich ist, wie man die richtige Rahmengröße findet, welcher Radtyp und welche Antriebsart am besten passt und vieles mehr. red

Weitere Infos und Anmeldungen im Internet unter rz-forum.de/elektrorad