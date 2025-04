Bei Rock am Ring gibt es ab 2025 eine neue Hauptbiermarke. Die wird den meisten Besuchern eher von anderswo bekannt sein als von dem Festival in der Eifel.

Bier und Rockfestivals sind, so ehrlich müssen wir sein, ein untrennbares Duo – so auch bei Rock am Ring. Während auf den Campingplätzen hopfentechnisch Vielfalt herrscht (verschiedene Besucher, unterschiedliche Geschmäcker, versteht sich), gibt es auf dem Festivalgelände eine Hauptbiermarke. Das war in den vergangenen Jahren Warsteiner – jetzt nicht mehr.

Der neue Premiumpartner in Sachen Bier heißt für Rock am Ring und Rock im Park „ABInBev“. Rock am Ring und Rock im Park haben eine langjährige Partnerschaft mit dem Unternehmen abgeschlossen. Da sich darunter wohl die wenigsten etwas vorstellen können, hier die wichtige Info: Statt Warsteiner wird ab 2025 San Miguel als Hauptbier ausgeschenkt. Das bestätigt ein Sprecher des Festivals auf Nachfrage.

Größte Brauereigruppe der Welt

Anheuser-Busch InBev, kurz ABInBev, ist eine belgische Unternehmensgruppe und – gemessen am Absatzvolumen – die größte Brauereigruppe der Welt. Sie hat ihren juristischen Sitz in Brüssel und operative Sitze in Löwen sowie New York City und entstand 2008 durch die Übernahme von Anheuser-Busch durch die InBev-Gruppe. In Deutschland braut ABInBev unter anderem Beck’s, Spaten, Haake-Beck, Löwenbräu und Franziskaner Weissbier.

Wer den Namen dieses Bieres hört, der wird vermutlich zunächst an Urlaub in Spanien denken – zum Beispiel an den Ballermann. Und tatsächlich: San Miguel ist eine der beliebtesten Biermarken Spaniens und wird dort sehr häufig getrunken – vor allem in touristischen Regionen. Das Bier wird jedoch auch in mehr als 40 Länder exportiert.

Bei Rock am Ring und Rock im Park ist die Marke jedoch ein Neuling. Nicht nur auf dem Festivalgelände soll es das Bier geben. Wie das Festival mitteilte, können Camper dieses Jahr San Miguel als Bier vorbestellen – im Fass. Dafür müssen die Besucher ihr Ticket im Cashless-Portal registrieren auf www.rock-am-ring.com.

So viel Bier wird bei Rock am Ring und Rock im Park getrunken

Für alle, die mit San Miguel jedoch partout nichts anfangen können: keine Angst. Wie das Festival weiter mitteilt, werden auch andere Getränke von „ABInBev“ ausgeschenkt. Darunter ist auch die Biermarke Becks, die treuen Ringbesuchern noch von Festivalauflagen vor einigen Jahren bekannt sein dürfte. Dazu soll es andere Getränke wie Radler, alkoholfreies Bier und Weißbier geben.

Dass auf einem solchen Festival jede Menge Bier über die Theke geht, wird aus Zahlen deutlich, die Warsteiner vor einigen Jahren veröffentlichte. Das Unternehmen teilte mit, dass im Jahr 2022 bei Rock am Ring und Rock im Park fast 500.000 Liter Warsteiner verkauft worden sei. Das entspricht etwa 3333 Badewannen. Oder, einfacher gesagt: Pro Kopf wurden rund drei Liter Bier an drei Veranstaltungstagen getrunken. Warsteiner war seit 2020 Partner der beiden Festivals. Die Warsteiner Brauerei gehört zur Warsteiner Gruppe mit Stammsitz im Sauerland.