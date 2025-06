Mainz/Wörrstadt (dpa/lrs) – Zum nächsten Schuljahr 2025/2026 startet in Rheinland-Pfalz an 28 ausgewählten Schulen das Pflichtfach Informatik. Bildungsminister Sven Teuber (SPD) stellt am Montag in Wörrstadt (12.30 Uhr) die Pilotschulen vor und informiert über Details und Hintergründe des neuen Pflichtfachs.

Ab dem Schuljahr 2028/2029 soll Informatik nach den Plänen des Ministeriums als Pflichtfach Schritt für Schritt ab der Klassenstufe sieben eingeführt werden. Der Unterricht gilt nach den bisherigen Plänen in der Sekundarstufe I an allen Förderschulen, Realschulen plus, integrierten Gesamtschulen und Gymnasien im Land.

Bereits zum nächsten Schuljahr und in den weiteren beiden nachfolgenden Schuljahren wurde ermöglicht, dass sich die Schulen im Land für die vorzeitige Einführung des Pflichtfachs bewerben können.