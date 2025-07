Welche Partei in Rheinland-Pfalz am stärksten wächst

Vier der im rheinland-pfälzischen Landtag vertretenen Parteien sind im vergangenen Jahr gewachsen. Am stärksten hat die AfD im Land Mitglieder hinzugewonnen – ein Plus von 33,1 Prozent auf nun knapp 3300 Mitglieder. Die Zahlen gehen aus einer neuen Erhebung des Berliner Politikwissenschaftlers Oskar Niedermayer hervor, die unserer Zeitung vorliegt. Zuerst hatte der SWR darüber berichtet.

Die Partei mit dem zweitstärksten Mitgliederzuwachs sind der Erhebung zufolge die Grünen – mit einem Plus von 25,3 Prozent auf nun mehr als 6700 Mitglieder. Auch die Linke konnte im vergangenen Jahr stark zulegen, um 18,2 Prozent auf gut 1500 Mitglieder.

Vor drei Jahren noch konnte lediglich eine Partei in Rheinland-Pfalz bei den Mitgliedern hinzugewinnen: die Freien Wähler. In der Erhebung taucht die Partei nicht auf, weil sie nicht im Bundestag vertreten ist. Auf Anfrage erklärt die Partei, im vergangenen Jahr um 19,2 Prozent auf knapp 1200 Mitglieder gewachsen zu sein und damit erneut zu den Gewinnern zu zählen.

Warum plötzlich mehr Parteien Mitglieder hinzugewinnen

Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier sieht für die hohe Zahl der wachsenden Parteien zwei Gründe. „In politisierten Jahren sind die Menschen stärker bereit, sich in politischen Parteien zu engagieren“, sagt Jun unserer Zeitung. 2024 sei mit dem sich ankündigenden und vollzogenen Bruch der Ampelkoalition und der Wahl von Donald Trump in den USA ein solches Jahr gewesen.

Als zweiten Grund nennt Jun die sich verstärkende „Polarisierung der Gesellschaft“. Davon profitiere am stärksten die AfD, die als Gegnerin der etablierten Parteien auftrete. „Und auf der anderen Seite Linke und Grüne, die sich als Antipoden ‚gegen rechts‘ verstehen“, so der Parteienforscher.

SPD und FDP sind die größten Verlierer

Die größten Verlierer laut der Studie sind SPD und FDP. Die Sozialdemokraten verzeichneten im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz ein Minus von 3 Prozent auf knapp 28.000 Mitglieder. „Bei der SPD macht sich die demografische Entwicklung am stärksten bemerkbar“, sagt Politikwissenschaftler Jun. Und bei den Sozialdemokraten komme kein genuines Milieu nach, was die Partei von den Grünen unterscheide, die viele Menschen aus dem Akademiker-Milieu rekrutierten.

Die Liberalen verzeichneten bei den Mitgliedern sogar ein Minus von 5,8 Prozent – auf nun knapp 4300 Personen. „Die FDP hat im bürgerlichen Lager aufgrund der Frustration über die Ampelkoalition stark verloren“, erklärt Professor Jun.

i Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun ordnet die Mitgliederbewegungen ein. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Die mitgliederstärkste Partei in Rheinland-Pfalz ist nach wie vor die CDU. Trotz leichter Verluste (minus 0,4 Prozent) kam sie Ende 2024 auf mehr als 33.000 Mitglieder. Dahinter folgen absteigend SPD, die Grünen, FDP, AfD, Linke und Freie Wähler.

Ein Blick auf die anderen Bundesländer zeigt, dass nur die AfD flächendeckend gewachsen ist. Bei der FDP wiederum gab es bundesweit in allen Ländern einen Mitgliederverlust. Die gesamte Erhebung des Politikwissenschaftlers Niedermayer erscheint in der Zeitschrift für Parlamentsfragen.