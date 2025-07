27 Geldautomaten wurden im ersten Halbjahr 2023 in Rheinland-Pfalz gesprengt – in diesem Jahr waren es im Vergleichzeitraum nur noch acht. Wir haben uns diese acht Sprengungen genauer angeschaut. Und gewisse zeitliche und örtliche Häufungen entdeckt.

Nur noch acht Geldautomatensprengungen hat das Landeskriminalamt im ersten Halbjahr 2025 in Rheinland-Pfalz registriert – im Vorjahreszeitraum waren es fast doppelt so viele. Beim detaillierten Blick auf diese acht Sprengungen wird sogar deutlich: Zuletzt ist es noch ruhiger um dieses Phänomen geworden, denn bis auf eine Tat ereigneten sich alle Sprengungen im Januar und Februar.

Die jüngste Tat ereignete sich in Altenahr im Ahrtal am 8. Mai. Dort flog der in einem Container untergebrachte Automat der Kreissparkasse früh am Morgen in die Luft, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die einzige weitere Sprengung im Norden des Bundeslandes sorgte am 11. Februar in Großmaischeid im Kreis Neuwied für Aufregung. Auch dort passierte es am frühen Morgen.

Beim Blick auf die vom Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung übermittelte Liste der Tatorte fällt ansonsten eine gewisse Konzentration auf den Westen des Bundeslandes auf: Schillingen (Kreis Trier-Saarburg, 6. Januar), Üxheim (Kreis Vulkaneifel, 22. Januar), Mehren (Kreis Vulkaneifel, 23. Januar), Bernkastel-Kues (Kreis Bernkastel-Wittlich, 6. Februar) und Kordel (Kreis Trier-Saarburg, 17. Februar). Hinzu kommt noch ein Vorfall in Hagenbach im Kreis Germersheim tief im Südosten von Rheinland-Pfalz. Dort krachte es am selben Tag wie in Bernkastel-Kues (6. Februar).

Für Landesinnenminister Michael Ebling (SPD) ist der Rückgang ein Erfolg, der auf präventive Maßnahmen und gezielte Polizeimaßnahmen zurückzuführen ist. „Geldautomatensprenger begehen schwere Straftaten und nehmen bewusst die Gefährdung von Menschenleben in Kauf. Dass die Zahl dieser Taten in Rheinland-Pfalz spürbar sinkt, ist ein deutliches Signal: Die intensive Zusammenarbeit von Polizei, Justiz und Kreditwirtschaft wirkt“, wird der SPD-Politiker in einer Mitteilung zitiert. Darin sprach das Ministerium von mehr als 1000 polizeilichen Einsatzmaßnahmen im ersten Halbjahr 2025.