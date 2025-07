Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) warnt vor US-Zöllen auf deutschen Wein und ruft Bundesregierung und EU zum Handeln auf. Die Branche stecke in der Krise – höhere Zölle könnten massive Folgen für Betriebe in RLP haben.

Die rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Weinbauministerin Daniela Schmitt (FDP) warnt vor massiven Folgen für die Weinbranche, sollten erhöhte US-Zölle auf europäische Weine in Kraft treten. Hintergrund ist der drohende Ausschluss von Wein aus dem EU-Verhandlungspaket mit den USA.

„Ich appelliere dringlich an die Bundesregierung: Machen Sie sich auf Europa-Ebene bei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Handelskommissar Maros Sefcovic dafür stark, dass der Wein seine Sonderrolle im Rahmen der EU-Verhandlungen mit den USA behält und erhöhte Zölle auf europäische Weine abgewendet werden“, so Schmitt in einer Mitteilung ihres Ministeriums. Schmitts Appell wurde schriftlich offiziell an Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer übermittelt.

Schmitt fürchtet fatale Folgen für das Weinland RLP

Gerade für Rheinland-Pfalz als „Weinland Nummer 1“ hätte eine Zollanhebung fatale Auswirkungen. Die Branche stecke bereits wegen eines veränderten Konsumverhaltens und dem demografischen Wandel in einer tiefen Absatzkrise, betonte Schmitt. Zusätzliche Handelsbarrieren im wichtigen Exportmarkt USA „würden einigen Betrieben das Genick brechen. Das darf nicht passieren“.

i Fürchtet wegen US-Zöllen Folgen für RLP als das "Weinland Nummer 1": Wirtschafts- und Weinbauministerin Daniela Schmitt (FDP) Federico Gambarini. picture alliance/dpa

Die Ministerin rief die Winzerinnen und Winzer zugleich zur Diversifizierung ihrer Exportmärkte auf. Das Weltgeschehen zeige, „dass lange bestehende Handelsbeziehungen durch persönliche Willkür einzelner Personen ins Wanken geraten oder gar zum Erliegen kommen können“. Ziel müsse es sein, Risiken durch breitere Marktaufstellung abzufedern. Japan und Vietnam nannte sie als vielversprechende Beispiele, in die bereits Wirtschaftsreisen stattfanden.

An die Verbraucherinnen und Verbraucher appellierte Schmitt, vermehrt regionale Weine zu kaufen: „Mit dem Einkauf regionaler Weine kann jeder unsere Winzerinnen und Winzer unterstützen. Das stärkt die Branche und auch die Region.“ red