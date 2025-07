Wer trägt einen weißen Kittel, ein Stethoskop und Fieberthermometer? Richtig, ein Arzt. Oder doch eine Ärztin? Denn obwohl mittlerweile mehr als zwei Drittel der Medizinstudierenden weiblich sind, mangelt es immer noch an Frauen in den Chefetagen. Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen haben sie es immer noch schwer, die Karriereleiter aufzusteigen. Zwei Mütter haben uns von ihrem Weg erzählt.

Der Moment, als Sophie von Hatzfeldt von ihrer Schwangerschaft erfährt, sollte eigentlich ein schöner sein. Doch die angehende Fachärztin erlebt neben der Freude über die Nachricht auch Sorge. Wie lange darf sie noch weiterarbeiten? Wie werden ihre Kollegen reagieren? Und überhaupt, wollte sie nicht eigentlich warten, bis sie ihre Weiterbildung beendet hat? Aber manchmal läuft das Leben eben nicht nach Plan.

Nach dem Medizinstudium trat die gebürtige Hamburgerin ihre Stelle an einer Mainzer Klinik an. Der Alltag war oft hart, Nacht- und Wochenenddienste waren selbstverständlich. Aber sie nahm sie in Kauf, um sich am Ende Fachärztin für Innere Medizin nennen zu können. Doch dann kam alles anders. Die junge Frau wurde vor zwei Jahren schwanger.

An den Mutti-Stempel, den sie danach bekam, kann sich von Hatzfeldt noch gut erinnern. Es waren weniger die Worte, die sich geändert hätten, sondern das Verhalten ihrer Kollegen und Vorgesetzten. So manche Tätigkeit darf sie plötzlich nicht mehr ausüben, etwa die Nachtdienste. „Dabei wollte ich weiterarbeiten“, betont sie heute, „es ging mir gut während der Schwangerschaft.“ Oft habe sie sich als „Kollegenschwein“ gefühlt, weil die anderen Ärzte die Arbeit nachholen mussten, die sie nicht mehr machen durfte.

i Während ihrer Schwangerschaft durfte Sophie von Hatzfeldt bestimmte Aufgaben nicht mehr übernehmen - das mussten dann Kollegen übernehmen. Das störte die junge Mutter. Viktoria Schneider

Nach der Geburt ihrer Tochter stand für Sophie von Hatzfeldt fest: Der frühere Klinikalltag passt nicht mehr zu ihrer heutigen Lebenssituation. Teilzeit, Homeoffice, das Kind mal kurz von der Kita abholen: Das wird dort kaum möglich sein. Ein Grund sind zum Beispiel die starren Dienstmodelle. Zu bestimmten Uhrzeiten muss die Ärztin anwesend sein, etwa wenn die Visiten stattfinden. Flexibilität: Fehlanzeige. Aus diesen Gründen entschied sich die frisch gebackene Mutter, nach ihrer Elternzeit in eine Praxis zu wechseln.

Dort erhofft sie sich bessere Arbeitszeiten, mehr geplante Termine und keine Wochenend- und Nachtdienste. Doch dieser Weg steht nicht jeder Ärztin offen. „Den Wechsel muss man sich leisten können“, warnt von Hatzfeldt. Die Bezahlung sei nämlich nicht so gut wie in der Klinik, die Facharztausbildung kann sich außerdem noch verlängern, teilweise um mehrere Jahre. Doch das ist es der jungen Mutter wert.

In einer Praxis sind die Arbeitsbedingungen für Mütter besser, sagt Sophie von Hatzfeldt. Dennoch gibt es auch Nachteile.

Ähnlich hat es Isabelle Hornburg gemacht. Die 46-Jährige ist Fachärztin für Innere Medizin und hat sich kurz nach der Elternzeit in einer Gemeinschaftspraxis in Gebhardshain (Kreis Altenkirchen) niedergelassen. Im Krankenhaus wollte sie nicht mehr arbeiten. Die Arbeitszeiten und Dienste macht die Arbeit dort „sehr familienunfreundlich“, sagt sie. Das Muttersein werde dort zwar im Allgemeinen akzeptiert, aber sie räumt ein: „Es ist schon so, dass man in gewisser Weise in Richtung Abstellgleis geschoben wird, wenn man schwanger wird.“

Es muss sich in der Medizin so einiges ändern, sagen die beiden Ärztinnen. „Es fehlt ein zukunftsorientiertes Denken, vieles läuft noch genauso wie vor 30 Jahren“, findet von Hatzfeldt. Manche Kollegen, die noch aus einer anderen Zeit stammen, würden sich gegen Veränderung stemmen – sogar die Frauen. Die junge Ärztin beklagt: „Es fehlen Rollenbilder.“

i In ihrer Praxis in Gebhardshain kennen sie ihre Patienten, hier gibt es eigentlich nie blöde Kommentare. Anders sieht es im Krankenhaus aus: Nicht nur einmal wurde Isabelle Hornburg als Krankenschwester angesprochen. Kevin Rühle

So weit würde Hornburg nicht gehen. Vieles habe sich in den vergangenen Jahren schon deutlich verbessert, findet die 46-Jährige. „Die Medizin hat sich schon ganz schön emanzipiert.“ Es gibt immer mehr Frauen, auch bei den niedergelassenen Ärzten. Das Problem sind eher die Chef- und Oberarztposten und die selbstständige Arbeit, meint Hornburg. „Das ist noch eine männliche Domäne.“

Auch würden noch immer viele Rollenbilder vorherrschen. Als die Mutter ein halbes Jahr nach der Geburt wieder arbeiten ging, seien viele Kollegen erstaunt gewesen – so manche Kritik habe sie ebenfalls einstecken müssen. Blöde Kommentare gibt es auch vereinzelt von Patienten, insbesondere im Krankenhaus. „Man wird ja sehr häufig als Schwester angesprochen, das passiert Männern, glaube ich, eher selten“, sagt die 46-Jährige lachend. Männliche Pfleger wurden hingegen schon als Herr Doktor angesprochen – obwohl sie den weißen Kittel anhatte.

Wie kann den Frauen also geholfen werden? Ein Schritt kann die Einführung einer Frauenquote in Führungspositionen sein, sagt der Deutsche Ärztinnenbund (DÄB). Er setzt sich für die Rechte und Anliegen von Ärztinnen im ganzen Land ein. Die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz sieht sie das hingegen kritisch. Mehr Frauen in diesen Posten wären natürlich gut, findet Pressereferent Christopfer Schäfer, warnt aber: „Ein solches Instrument könnte unter Umständen den Ärztemangel in bestimmten Regionen oder Bereichen verstärken.“

Eine weitere Möglichkeit, Frauen den Karriereaufstieg zu erleichtern, ist eine bessere Kinderbetreuung. Ulrike Berg von der DÄB-Regionalgruppe Wiesbaden-Mainz erklärt: „Kliniken mit eigenem Betreuungsangebot wären ideal.“ Die sind aber selten – in unserer Region gibt es zum Beispiel welche im Gemeinschaftskrankenhaus Maria Hilf/St. Josef in Bad Neuenahr-Ahrweiler und im Katholischen Klinikum Koblenz-Montabaur. Berg begrüßt auch das Prinzip des „Top-Sharings“ aus, also dem Aufteilen einer Führungsposition auf zwei oder drei Personen. Das könnte vor allem Frauen deutlich entlasten und mehr Flexibilität beim Aufstieg ermöglichen.

Denn, das sind sich Isabelle Hornburg und Sophie von Hatzfeldt einig, der Arztberuf ist allen Umständen zum Trotz immer noch wunderschön und erstrebenswert, auch für Frauen. „Man kann das vereinbaren, Familie und Beruf. Es gibt immer mehr Möglichkeiten“, sagt Hornburg. Insbesondere in Zeiten, in denen Ärztemangel herrscht, werden Frauen dringend gebraucht, deshalb appelliert die Mutter: „Macht das, traut euch!“