So weit klafft die Rentenschere in RLP auseinander

Frauen bekommen in Rheinland-Pfalz im Schnitt deutlich weniger Rente als Männer. Das haben das Prognos-Institut und der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) errechnet. In Koblenz, Trier und Pirmasens sind die Unterschiede 2023 demnach noch am niedrigsten gewesen. In der Stadt an Rhein und Mosel bekamen Frauen durchschnittlich rund 354 Euro weniger Rente als Männer. Die Durchschnittsrente für Frauen lag bei rund 857 Euro. In manchen Landkreisen im Einzugsgebiet unserer Zeitung klafft die Schere indes noch viel weiter auseinander.

Mit Blick auf den Norden von Rheinland-Pfalz war der Unterschied bei der Höhe der Renten im Kreis Altenkirchen im Durchschnitt am größten. Die Differenz lag zwischen Frauen und Männern bei rund 711 Euro (rund 1457 vs. 746 Euro). Unsere Zeitung hat beim Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz nachgefragt, wie man dieses Problem dort einschätzt.

VdK-Landeschef: Mütterrente nicht bei der Grundsicherung anrechnen

Willi Jäger ist Vorsitzender des Vereins, der sich unter anderem für die Interessen von Rentnerinnen und Rentnern im Land einsetzt. Für ihn steht mit Blick auf die Rentenstudie fest: „Diese Zahlen machen deutlich, dass die Mütterrente die Benachteiligung von Müttern nur zum Teil ausgleicht. Damit auch Frauen in Altersarmut profitieren, darf die Mütterrente nicht bei der Grundsicherung angerechnet werden.“ Nur so werde die Lebensleistung von Müttern auch wirklich anerkannt.

Jäger hat auch einen Appell an das politische Mainz: „Wir fordern von der Landesregierung flächendeckend familienfreundliche Betreuungsstrukturen – mit ausreichend Kita-Plätzen, verlässlicher Nachmittagsbetreuung und passenden Betreuungszeiten.“ Erwerbstätige Mütter dürften nicht länger durch Teilzeit und Minijobs ausgebremst werden, sagt Jäger weiter. „Die Landesregierung soll sich auf Bundesebene stärker für eine Reform des Ehegattensplittings, eine Abschaffung der Minijobs sowie eines Rechtsanspruchs auf Rückkehr in Vollzeit einsetzen.“

Deutschlandweit ist mit Blick auf die Rentenunterschiede ein Trend erkennbar: Frauen bekamen in den westdeutschen Bundesländern im Schnitt nach wie vor weniger als 1000 Euro Rente im Monat. Im Osten hingegen gab es im Jahr 2023 kein Bundesland mehr, in dem die Durchschnittsrente einer Frau niedriger als 1100 Euro war. Im Mittel bekommt eine Rentnerin im Osten 1218 Euro, 357 Euro mehr als im Westen.

Bedingt ist das große Gefälle dadurch, dass viele Rentnerinnen in den alten Bundesländern in jüngeren Jahren familienbedingt Hausfrauen waren und auch nach dem Heranwachsen der Kinder häufig in Teilzeit arbeiteten. „Das führt dazu, dass Frauen weniger in Rentenkassen und Altersvorsorge einzahlen und im Alter dann finanziell schlechter dastehen als Männer“, sagt Moritz Schumann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des GDV. Dementsprechend bekommen Männer in den alten Ländern im Schnitt eine um zwei Drittel höhere Rente.

Apropos Rente: Kann der zuletzt viel thematisierte „Boomer-Soli“ mit Blick auf die allgemeine Rentenproblematik Abhilfe schaffen? Betuchtere Rentner sollen dabei finanziell schwächer gestellte Menschen im Ruhestand durch eine Sonderabgabe unterstützen. Vdk-Vorsitzender Jäger findet: „Die Bekämpfung von Altersarmut ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“ Deshalb sei ein Boomer-Soli auf normale Renten der falsche Weg.

Wenn die unterschiedlichen Alterssicherungssysteme ungerecht ausgestaltet seien, löse man all dies nicht durch einen Boomer-Soli, sondern durch eine Umgestaltung des Systems, hin zu einer einheitlichen Erwerbstätigenversicherung für alle. Jäger: „Gerade die Superreichen müssen für gesamtgesellschaftliche Zwecke stärker herangezogen werden. Deshalb brauchen wir die Wiedererhebung der Vermögenssteuer und eine gerechtere Erbschaftssteuer, die dem Staat die nötigen Mittel verschafft, um Menschen in Altersarmut zu unterstützen.“

Auch die Senioren-Union der CDU Rheinland-Pfalz ist klar gegen den Boomer-Soli: „Die Senioren-Union der CDU in Rheinland-Pfalz lehnt den aktuell diskutierten Vorschlag eines sogenannten Boomer-Solis entschieden ab“, sagt der Landesvorsitzende Karl-Heinz Totz. „Die vorgeschlagene Sonderabgabe auf gesetzliche, betriebliche und private Renten sowie Pensionen und Versorgungsbezüge ist aus Sicht der Senioren-Union nicht nur systemfremd, sondern auch ungerecht und verfassungsrechtlich fragwürdig“, so Totz weiter.

Eine neue Sonderabgabe für Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet und vorgesorgt hätten, führe nicht zur Bewältigung der Probleme von Altersarmut. Stattdessen brauche es eine zukunftsfeste Reform mit Augenmaß und Gerechtigkeit für alle, Jung wie Alt.