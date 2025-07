Wann endlich kommt die Mittelrheinbrücke? Schwierige Frage. Das Zieldatum 2030 bezeichnete die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) vor Kurzem in einem Interview als „unrealistisch“. Konkrete Zeitpläne, so heißt es von ihrer Pressestelle auf Anfrage unserer Zeitung, „sind innerhalb von Planungsprozessen schwer zu benennen“. Aus der Mainzer Staatskanzlei verlautet, belastbare Aussagen könnten derzeit selbst für den Antrag zum Planfeststellungsverfahren nicht getroffen werden. Fest steht: Der Landesbetrieb Mobilität wurde von den Landkreisen Rhein-Lahn und Rhein-Hunsrück mit der Planung der Mittelrheinquerung beauftragt.

Die Kreise sind seit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Koblenz quasi „Bauherren“. Die Planung wird Grundlage für das anschließende Baurechtsverfahren (Planfeststellung) sein. Und: Zwei Jahre nach dem positiven Abschluss des Raumordnungsverfahrens wird laut Verkehrsministerium zurzeit „die Beauftragung einer kleinräumigen Variantenuntersuchung vorbereitet“. Damit soll der exakte Standort des Bauwerks zwischen den Stadtteilen Sankt Goarshausen-Wellmich und Sankt Goar-Fellen gefunden werden.

Natur und Welterbe sind die Knackpunkte

Nach wie vor ist der Siegerentwurf eines Gestaltungswettbewerbs aus dem Jahr 2009 Basis für die Brückenkonstruktion. Im Zuge der Variantenuntersuchung werden, so das Ministerium, verschiedene Linien in einem schmalen Korridor zwischen Wellmich und Fellen sowie der Rheininsel „Ehrenthaler Werth“ betrachtet. Dabei stehen die Welterbeverträglichkeit, die Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeit (FFH) sowie weitere planerische Kriterien im Fokus.

Ein Knackpunkt dürfte sein, vorhandene FFH-Gebiete nicht zu tangieren, gleichzeitig aber auch nicht über Gebühr mit dem Welterbe und dem Denkmalschutz zu kollidieren. Für diese Untersuchung wie für das spätere Planfeststellungsverfahren wurden bereits in der raumordnerischen Entscheidung wichtige Maßgaben und Hinweise aufgelistet. Dazu gehören unter anderem „eine möglichst geringe Höhenentwicklung und landschaftsangepasste Gestaltung und Farbgebung des Vorhabens“, der Natur-, Arten- und Umweltschutz sowie der Hochwasser- und Grundwasserschutz.

Gleichzeitig müssen die Bedürfnisse der Schifffahrt beachtet werden, und es wird die enge Abstimmung mit dem Projekt einer Vertiefung der Fahrrinne verlangt. Notwendig sei es, die Zu- und Abfahrten auf beiden Rheinseiten, die Verkehrsführung zu den Höhengemeinden sowie den Anschluss an das Verkehrsnetz vertieft zu untersuchen. Ferner muss man sich mit der Deutschen Bahn frühzeitig abstimmen. Zu berücksichtigen sind zudem frühere Bergwerksanlagen in dem Gebiet und Baugrunduntersuchungen im nicht einfachen Rheinischen Schiefergebirge. Nicht zuletzt seien mögliche archäologische Funde zu berücksichtigen.

Unesco hat ein gewichtiges Wort mitzureden

Deutlich wird in der raumordnerischen Entscheidung auch die Berücksichtigung von Welterbe- und Denkmalschutz verlangt. Im O-Ton heißt es: „Für eine abschließende Beurteilung der Welterbeverträglichkeit ist im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens die Durchführung eines internationalen Wettbewerbsverfahrens unter Beteiligung von Icomos International sowie des Welterbezentrums und die Durchführung eines ,Heritage Impact Assessments’ mit der Untersuchung der Auswirkungen auf alle Attribute des Outstanding Universal Value durchzuführen. Konzepte, wie der für das Mittelrheintal charakteristische Fährverkehr aufrechterhalten werden kann, sind zu erarbeiten. In die dem Raumordnungsverfahren folgenden Prozesse und Entscheidungen ist die UNESCO weiterhin eng einzubinden.“

Zur Erklärung: Icomos beteiligt sich als Berater und Gutachter an der Arbeit des Welterbe-Komitees und an der Erfüllung der Unesco-Konvention zum Weltkulturerbe. In Heritage Impact Assessments werden Auswirkungen von Planungen auf den außergewöhnlichen universellen Wert (Outstanding Universal Value) von Unesco-Welterbestätten untersucht. Erst im Anschluss kann dann für die Brückenvariante zwischen Wellmich und Fellen eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung erstellt werden. Auf deren Grundlage wird dann das Planfeststellungsverfahren durchgeführt.

Erste Meilensteine und viele mühsame Schritte

Auf dem Weg hin zu einer Mittelrheinbrücke sind also noch viele und auch mühsame Schritte zu tun. Dennoch sprachen der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD und seine Kollegin, Verkehrsministerin Daniela Schmitt, bei der Übergabe des raumordnerischen Bescheids im Juni 2023 von einem „bedeutenden Meilenstein“. Politikersprech, aber auch durchaus nachvollziehbar, denn nie in der jahrzehntelangen Diskussion um die Brücke waren die Planungen so weit fortgeschritten wie mit diesem Entscheid. Der hat den ungefähren Standort für einen Rheinübergang auf den Bereich zwischen den Stadtteilen Wellmich (rechtsrheinisch) und Fellen (linksrheinisch) festgelegt. Von den insgesamt sechs im Rahmen des Raumordnungsverfahrens überprüften Varianten hat sich diese Stelle als vorteilhafteste erwiesen.

Kritiker sprechen bezüglich der Brückenpläne indes von einer Kriechspur. Vor etlichen Jahren keimte bei manch einem sogar die Hoffnung auf, dass die Rheinquerung zur Buga 2029 fertig sein könnte. Doch einerseits sieht die Planungsrealität großer Bauprojekte in Deutschland bekanntlich anders aus, andererseits verwies Wolfgang Treis (Grüne), Präsident der für das Raumordnungsverfahren zuständigen Struktur- und Dienstleistungsdirektion (SGD) Nord, zurecht auf die komplexen Herausforderungen dieses besonderen Untersuchungsraums hin. Natur-, Umwelt- und Artenschutz, der Schutz der Kulturlandschaft, Hochwasserschutz, verkehrliche Anforderungen und insbesondere die Belange des Welterbes Oberes Mittelrheintal waren und sind hier in Einklang zu bringen.

Verfahren dauern etliche Jahre

Eine Mammutaufgabe. Laut Innenministerium mussten allein schon in einem Zeitraum von zwei Jahren vor Einleitung des Raumordnungsverfahrens zahlreiche Gutachten erstellt und ausgewertet werden. Im Frühjahr 2021 erfolgte die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Mehr als 70 Kommunen, Verbände, Landesbehörden, Kammern, Ämter, Verkehrsträger wie die Bahn, Versorgungsunternehmen et cetera kamen mit umfänglichen Anregungen, Kritik und Konkretisierungsbitten zu Wort. Auf dieser Basis wurden die Gutachten ergänzt und überarbeitet, ehe im April 2022 auch die Öffentlichkeit und erneut die Träger öffentlicher Belange befragt wurden. In Abwägung dieser Stellungnahmen und in Abstimmung mit der Unesco und Icomos International fiel die Entscheidung der SGD Nord schließlich für den Brückenschlag zwischen Wellmich und Fellen.

Wie und was im Laufe des Verfahrens diskutiert wurde, kann beispielhaft bezüglich der Frage skizziert werden, ob die künftige Rheinquerung direkt zwischen den Kernstädten St. Goar und St. Goarshausen oder eben zwischen Fellen und Wellmich gebaut wird. Befürworter der Stadtlösung argumentierten, dass St. Goar und St. Goarshausen zusammen mit Nastätten die Aufgabe als kooperierendes Mittelzentrum haben. Eine Verbindung der Städte aber werde in erster Linie durch den direkten Überweg erreicht, weil damit auch Fuß- und Radverkehr möglich sei. Zudem sei diese Variante für den ÖPNV und die Schülerbeförderung sinnvoller.

Sie ermögliche ein echtes Zusammenwachsen der Städte St. Goar und St. Goarshausen und zudem die Stärkung des Tourismus. Der Brückenschlag zwischen Wellmich und Fellen hingegen bedeute einen Umweg von mehreren Kilometern. Gegen die direkte Verbindung zwischen den beiden Städten wiederum sprachen Argumente wie die städtebauliche Entwicklung, die Belastung durch mehr Verkehr und die Störung von historischen Sichtbeziehungen sowie zu Kulturgütern. Maßgeblich für die letztliche Entscheidung dürfte auch die Tatsache gewesen sein, dass die Unesco bereits Jahre zuvor einen Brückenstandort außerhalb der Ortslagen präferierte.

Mehr Arbeitsplätze, Einwohner und Verkehr erwartet

Das Beispiel zeigt auch, dass schon in den Landes- und Regionalplanungen sich widerstrebende Ziele und Interessen zu finden sind. So wird einerseits die Verbesserung der Straßeninfrastruktur, andererseits das Eindämmen des Individualverkehrs durch mehr Fußgänger- und Radwege sowie den Ausbau des ÖPNV verlangt.

Laut einer Wirtschaftlichkeitsstudie könnte die neue Brücke für die Region zwischen Mainz und Koblenz die dringend benötigten Zuwächse an Einwohnern und Arbeitsplätzen bringen. Zugleich wird aber auch gegenüber den Fähren ein Mobilitätszuwachs auf circa 7500 Fahrzeuge pro Tag prognostiziert. Übrigens: Dass die Fährverbindungen durch Hochwasser gestört werden, ist bekannt. Aber auch die geplante Brücke zwischen Wellmich und Fellen kann laut SGD Nord nur bis zu einem zehnjährigen Hochwasser genutzt werden. Am Ende mussten all diese Vor- und Nachteile im Raumordnungsverfahren gegeneinander abgewogen werden, um zu einer Entscheidung zu kommen.

Ziel: Genehmigungsverfahren beschleunigen

Allein dieses Verfahren hat also schon vier Jahre gedauert. Geht das nicht schneller? Prinzipiell macht sich Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt laut ihrer Pressestelle „auf EU-, Bundes- und Landesebene für die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und Bürokratieabbau stark“. Auf Anfrage unserer Zeitung heißt es: Insofern bringe die Ministerin „eine umfassende Änderung des Landesstraßengesetzes (LStrG) sowie des Landesgesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG) in den Ministerrat ein. Ziel: Genehmigungsprozesse vereinfachen, Planungszeiten verkürzen, Investitionen schneller umsetzen.“

Weitere wesentliche Beschleunigungen müssten durch den Bund vorangebracht werden. Ob das alles noch rechtzeitig für die Mittelrheinbrücke kommt, bleibt abzuwarten. Nicht zu vergessen der chronische Personalmangel bei Behörden und die Belastungen des Landesbetriebs Mobilität durch Straßen- und Radwegebau im Vorfeld der Bundesgartenschau.

Kommt Geld aus dem Sondervermögen des Bundes?

Vor dem Hintergrund des Infrastruktursondervermögens von 500 Milliarden Euro hat sich Mike Weiland (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, bereits an Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) gewandt und um finanzielle Unterstützung gebeten. In das gleiche Horn stößt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz, die sich mit Nachdruck für die zügige Umsetzung zentraler Verkehrsprojekte, zu denen die Mittelrheinquerung gehört, einsetzt.

Zusätzliches Geld vom Bund dürfte hilfreich sein, denn die Kosten für eine neue Brücke wurden bereits in den Jahren 2008 beziehungsweise 2009 je nach Rechnungsart auf 40 bis 60 Millionen Euro geschätzt. Bis zum Baubeginn werden es sicherlich noch ein paar Millionen mehr sein. Viele in der Region sehen den Bund in der Pflicht, hier finanziell zu helfen. Denn erstens werden ja zwei Bundesstraßen miteinander verbunden, und zweitens seien nach dem Aufbau Ost endlich auch mal die hiesigen Regionen an der Reihe.

Das Land will sich an den Kosten beteiligen, hat jetzt schon für die notwendigen Gutachten im Rahmen des Raumordnungsverfahrens rund 770.000 Euro hingeblättert, sodass die beiden Landkreise nichts zahlen mussten. Die weitere Förderung der Mittelrheinquerung als Kreisstraße könne nach den Regelungen des Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes erfolgen; zurzeit steht eine Förderung in Höhe von 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten durch das Land im Raum.

Auf unsere Frage, ob sich das Land und die Kreise bereits um Gelder aus dem Sondervermögen bemüht haben, antwortet die Pressestelle des Verkehrsministeriums: Daniela Schmitt habe sich bereits dahingehend positioniert, dass ein Fokus des Sondervermögens des Bundes unbedingt auf Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur liegen muss. Die Landkreise, so heißt es von der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück, stehen „kontinuierlich im Austausch mit dem zuständigen Ministerium bezüglich der Förderhöhe zum Bau der Mittelrheinbrücke. In einem bevorstehenden Termin wird zudem gezielt das Thema der Mittel aus dem Infrastruktursondervermögen der Bundesregierung angesprochen.“