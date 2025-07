Millionengewinner dringend gesucht: Bei der Glücksspirale hat am Samstag eine Person aus der Eifel groß abgesahnt. 2,4 Millionen Euro können in Koblenz abgeholt werden – dazu muss sich der Glückspilz aber noch von sich aus melden.

In nur wenigen Stunden hat sich am Samstag das Leben eines Menschen aus der Eifel komplett geändert – denn er oder sie hat am Samstag einen Tippschein in einer Lotto-Annahmestelle abgeben, und am Abend stand dann fest, dass die Losnummer 1359936 einen Gewinn von 2,4 Millionen Euro in der Glücksspirale bedeutet.

Wie Lotto Rheinland-Pfalz mitteilt, kann sich der oder die Glückliche nun aussuchen, wie der Millionengewinn ausbezahlt wird: entweder die komplette Summe auf einmal oder als Einmalzahlung von 1,2 Millionen Euro plus monatlicher Rente von 5000 Euro über 20 Jahre.

Vier Kästchen hatte die Person aus der Eifel – genauer nennt Lotto die Örtlichkeit aus Anonymisierungsgründen nicht – ausgefüllt, dazu die Kreuze bei den Zusatzlotterien und der Glücksspirale gesetzt. Die Losnummer stimmte komplett überein – also höchste Gewinnklasse. Der Schein wurde ohne Kundenkarte abgegeben, der Glückspilz muss sich also noch bei Lotto melden, um den Gewinn geltend zu machen. red