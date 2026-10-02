Nach Amthors „Strandkorb-Gate“
Welche Lieblingsstücke haben RLP-Politiker im Büro? 
Einen solchen Strandkorb kaufte sich CDU-Staatsminister Philipp Amthor für seinen Bürobalkon im Bundeskanzleramt. Beim Aufstelle
Einen solchen Strandkorb kaufte sich CDU-Staatsminister Philipp Amthor für seinen Bürobalkon im Bundeskanzleramt. Beim Aufstellen des Strandkorbs ließ sich Amthor für die ZDF-Dokuserie „CDU Inside“ filmen. Danach gab es Kritik und Häme für die Aktion. Die Folge: Das Möbelstück kommt zurück nach Mecklenburg-Vorpommern.
Jens Büttner/dpa

Nach heftigem Spott und Kritik – um im Bild zu bleiben: Gegenwind – schickt Staatsminister Philipp Amthor seinen Strandkorb zurück nach Mecklenburg-Vorpommern. Wir wollten wissen: Welche persönlichen Gegenstände haben Landespolitiker im Büro stehen?

Lesezeit 6 Minuten
Noch nie erlangte ein blau-weißer Strandkorb aus dem hohen Norden eine derartige Bekanntheit: Der Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit, Philipp Amthor (CDU), schickt seinen privat gekauften Strandkorb vom Balkon seines Büros im Bundeskanzleramt zurück nach Mecklenburg-Vorpommern.
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