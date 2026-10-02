Nach heftigem Spott und Kritik – um im Bild zu bleiben: Gegenwind – schickt Staatsminister Philipp Amthor seinen Strandkorb zurück nach Mecklenburg-Vorpommern. Wir wollten wissen: Welche persönlichen Gegenstände haben Landespolitiker im Büro stehen?
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Noch nie erlangte ein blau-weißer Strandkorb aus dem hohen Norden eine derartige Bekanntheit: Der Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit, Philipp Amthor (CDU), schickt seinen privat gekauften Strandkorb vom Balkon seines Büros im Bundeskanzleramt zurück nach Mecklenburg-Vorpommern.