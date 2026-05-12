Sie bedroht Bienen, verdrängt heimische Arten und breitet sich unaufhaltsam aus: Die Asiatische Hornisse ist nur eine von 46 invasiven Arten in Rheinland-Pfalz. Welche Tiere und Pflanzen noch dazu gehören.
Lesezeit 3 Minuten
Geht es um die Asiatische Hornisse, fällt direkt auch die Bezeichnung „invasive Art“: Das Insekt breitet sich seit 2014 in Rheinland-Pfalz aus. Vor allem Imker fürchten es, da es großen Appetit auf heimische Insekten hat – etwa Honigbienen. Von behördlicher Seite aus wird diese Hornissen-Art seit vergangenem Jahr nicht mehr gezielt bekämpft.