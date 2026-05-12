Außer Asiatischer Hornisse
Welche invasiven Arten in RLP bekämpft werden
Eine Asiatische Hornisse (Vespa velutina) wird von einem Biologen mit einem Handschuh gehalten. Sie ist eine von 46 invasiven Ar
Eine Asiatische Hornisse (Vespa velutina) wird von einem Biologen mit einem Handschuh gehalten. Sie ist eine von 46 invasiven Arten, die in Rheinland-Pfalz gelistet sind.
Axel Heimken. picture alliance/dpa

Sie bedroht Bienen, verdrängt heimische Arten und breitet sich unaufhaltsam aus: Die Asiatische Hornisse ist nur eine von 46 invasiven Arten in Rheinland-Pfalz. Welche Tiere und Pflanzen noch dazu gehören. 

Lesezeit 3 Minuten
Geht es um die Asiatische Hornisse, fällt direkt auch die Bezeichnung „invasive Art“: Das Insekt breitet sich seit 2014 in Rheinland-Pfalz aus. Vor allem Imker fürchten es, da es großen Appetit auf heimische Insekten hat – etwa Honigbienen. Von behördlicher Seite aus wird diese Hornissen-Art seit vergangenem Jahr nicht mehr gezielt bekämpft.

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