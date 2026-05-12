Außer Asiatischer Hornisse Welche invasiven Arten in RLP bekämpft werden Anke Mersmann 12.05.2026, 06:00 Uhr

i Eine Asiatische Hornisse (Vespa velutina) wird von einem Biologen mit einem Handschuh gehalten. Sie ist eine von 46 invasiven Arten, die in Rheinland-Pfalz gelistet sind. Axel Heimken. picture alliance/dpa

Sie bedroht Bienen, verdrängt heimische Arten und breitet sich unaufhaltsam aus: Die Asiatische Hornisse ist nur eine von 46 invasiven Arten in Rheinland-Pfalz. Welche Tiere und Pflanzen noch dazu gehören.

Geht es um die Asiatische Hornisse, fällt direkt auch die Bezeichnung „invasive Art“: Das Insekt breitet sich seit 2014 in Rheinland-Pfalz aus. Vor allem Imker fürchten es, da es großen Appetit auf heimische Insekten hat – etwa Honigbienen. Von behördlicher Seite aus wird diese Hornissen-Art seit vergangenem Jahr nicht mehr gezielt bekämpft.







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