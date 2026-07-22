Debatte nach Messerattacke Muss die Nationalität von Tätern in RLP genannt werden? Bernd Wientjes 22.07.2026, 06:00 Uhr

i Bei der Nennung der Herkunft von Tatverdächtigen gibt es keine einheitlichen Regeln. Soeren Stache/dpa. Foto: Soeren Stache/dpa

Verschweigt die Polizei die Herkunft von Tätern? Nach der tödlichen Messerattacke in Trier ist die Debatte wieder voll entflammt. Rheinland-Pfalz hält bislang an einer Einzelfallprüfung fest.

Von Diebstahl über Körperverletzung bis zum Mord: Künftig soll die Polizei in Baden-Württemberg die Nationalität von Verdächtigen in ihren Pressemitteilungen grundsätzlich nennen. Innenminister Manuel Hagel (CDU) setzt sich für eine bundesweit einheitliche Nennung der Staatsangehörigkeit ein.







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