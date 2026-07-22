Debatte nach Messerattacke
Muss die Nationalität von Tätern in RLP genannt werden?
Bei der Nennung der Herkunft von Tatverdächtigen gibt es keine einheitlichen Regeln.
Bei der Nennung der Herkunft von Tatverdächtigen gibt es keine einheitlichen Regeln.
Soeren Stache/dpa. Foto: Soeren Stache/dpa

Verschweigt die Polizei die Herkunft von Tätern? Nach der tödlichen Messerattacke in Trier ist die Debatte wieder voll entflammt. Rheinland-Pfalz hält bislang an einer Einzelfallprüfung fest.

Lesezeit 2 Minuten
Von Diebstahl über Körperverletzung bis zum Mord: Künftig soll die Polizei in Baden-Württemberg die Nationalität von Verdächtigen in ihren Pressemitteilungen grundsätzlich nennen. Innenminister Manuel Hagel (CDU) setzt sich für eine bundesweit einheitliche Nennung der Staatsangehörigkeit ein.
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