Verschweigt die Polizei die Herkunft von Tätern? Nach der tödlichen Messerattacke in Trier ist die Debatte wieder voll entflammt. Rheinland-Pfalz hält bislang an einer Einzelfallprüfung fest.
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Von Diebstahl über Körperverletzung bis zum Mord: Künftig soll die Polizei in Baden-Württemberg die Nationalität von Verdächtigen in ihren Pressemitteilungen grundsätzlich nennen. Innenminister Manuel Hagel (CDU) setzt sich für eine bundesweit einheitliche Nennung der Staatsangehörigkeit ein.