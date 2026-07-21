Attacke der „SafePay“-Bande? Cyberangriff auf Flughafen Hahn: Verdacht erhärtet sich Tim Kosmetschke 21.07.2026, 16:30 Uhr

i Am 22. Juni war es zu einer Attacke auf IT-Systeme des Hunsrück-Airports gekommen. Die Flughafenbetreibergesellschaft Triwo sprach von einem Sicherheitsvorfall, der allerdings keinerlei Auswirkungen auf den Flugbetrieb gehabt habe. Nicolas Armer. picture alliance/dpa

Der Flughafen Hahn wurde offenbar von den weltweit operierenden Internetkriminellen der „SafePay“-Gruppe angegriffen. Dieser Verdacht hat sich weiter erhärtet, teilt die Generalstaatsanwaltschaft mit. Weitere Details.

Gut einen Monat nach dem Cyberangriff auf den Flughafen Hahn hat sich der Verdacht gegen die weltweit operierende „SafePay“-Tätergruppierung erhärtet. Das teilt die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz auf erneute Anfrage unserer Zeitung mit. Oberstaatsanwalt Jörg Angerer nennt einen klaren Hinweis auf die Täterschaft: „Die exfiltrierten Daten wurden zwischenzeitlich auf der Leakseite von ,SafePay’ veröffentlicht.







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