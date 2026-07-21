Neue Serie unserer Zeitung
Vorsorge beginnt nicht morgen, sondern heute
Von Rente bis zum digitalen Nachlass: Das Thema Vorsorge ist nicht nur für ältere Menschen wichtig.
Von Rente bis zum digitalen Nachlass: Das Thema Vorsorge ist nicht nur für ältere Menschen wichtig.
vegefox.com/stock.adobe.com

Gut vorbereitet in die Zukunft: Darum geht es bei der Vorsorge – und sie ist längst nicht nur ein Thema für ältere Menschen. In einer neuen Serie beleuchtet unsere Zeitung diesen großen und wichtigen Komplex facettenreich.

Lesezeit 1 Minute

Zum Thema Vorsorge bietet eine neue Serie unserer Zeitung ab Dienstag, 1. August, umfassende Informationen und praktische Tipps: Von Rente und Pflege über Vollmachten bis hin zur Testamentserstellung und digitalem Nachlass werden zentrale Aspekte der Vorsorge aufgegriffen.

Die Serie bietet Reportagen, Interviews mit Expertinnen und Experten und praxisnahe Beiträge, um in Zukunft fundierte Entscheidungen treffen zu können. Begleitet werden die Themen durch Veranstaltungen und Anregungen, die einen verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Vorsorge fördern.

Die Serie läuft bis zum 15. September – und ab dem 1. August füllt sich diese Seite auf rhein-zeitung.de mit Artikeln, die auch im E-Paper und in der gedruckten Zeitung erscheinen werden. red

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