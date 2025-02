Nahende Landtagswahl Welche Erkenntnisse die Wahl für Rheinland-Pfalz bringt Sebastian Stein 25.02.2025, 14:39 Uhr

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD, links) und Oppositionsführer Gordon Schnieder (CDU) treten bei der Landtagswahl 2026 gegeneinander an. Helmut Fricke/dpa

AfD und CDU gewinnen, die SPD verliert - aber was bedeutet das für die Landtagswahlen in einem Jahr? Eine Analyse möglicher Auswirkungen der Bundestagswahl.

Die AfD schießt mit der Konfettikanone, die CDU jubelt verhalten, die SPD ist konsterniert. So lassen sich die Stimmungen am rheinland-pfälzischen Wahlabend zusammenfassen. Vorboten für die Zeit in einem Jahr? Die Parteien in Rheinland-Pfalz stehen nach der Bundestagswahl vor der Landtagswahl.

