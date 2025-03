Den Bundestag dürften sie in der Tasche haben, aber was ist mit dem Bundesrat? Hier könnte das Finanzpaket von Union und SPD noch scheitern. Am Ende könnte es dann doch auf die FDP ankommen – und damit auf Rheinland-Pfalz.

Bei der Abstimmung über das Finanzpaket am Dienstag im Bundestag brauchen die Union und die SPD die Stimmen der Grünen, die gesichert scheinen. Spannender ist wohl, was drei Tage später im Bundesrat passiert. Der Bundesrat hat 69 Sitze – für eine Zweidrittelmehrheit sind also 46 Stimmen notwendig. Landesregierungen, an denen ausschließlich CDU, SPD oder Grüne beteiligt sind, haben insgesamt 41 Stimmen. Offen ist, wie sich Landesregierungen mit Beteiligung von FDP, Linken und BSW entscheiden.

Die FDP ist in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz beteiligt (je vier Stimmen im Bundesrat), das BSW regiert in Thüringen und Brandenburg mit (ebenfalls je vier Stimmen). Die Linke ist in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern (je drei Stimmen) Teil der Landesregierungen. Die Zustimmung des Wackelkandidaten Bayern (sechs Sitze), wo die Freien Wähler in der Koalition mit der CSU gegen das Paket sind, wäre also nötig, wenn alle anderen Länder sich aufgrund der fehlenden gemeinsamen Linie enthalten.

Wie entscheidet die Landesregierung?

Die FDP ist sich laut der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) einig, dass sie die Schuldenpläne von Union und SPD nicht mittragen dürfe. Auch die Ländervertreter hätten diese Linie vertreten, zumindest diejenigen Landesverbände, die zu einem internen Treffen am vergangenen Mittwoch kamen. Das Fernbleiben von Rheinland-Pfalz wurde in Berlin als Signal gewertet, heißt es in der FAZ. Bei der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt liege nun die Entscheidung, ob die FDP im Land dem Vorhaben zustimmt. Im Falle einer Ablehnung würde sich das Land gemäß dem Koalitionsvertrag enthalten.

Doch es könnte auch sein, dass Rheinland-Pfalz dem Paket zustimmt. „Die Aufweichung der Schuldenbremse und der Beschluss des Sondervermögens für Infrastruktur sind einerseits eine gigantische Verschuldung. Das muss man so deutlich sagen. Andererseits bin ich Ministerin für Wirtschaft und Verkehr in Rheinland-Pfalz. Ich sehe, wie viel Investitionsbedarf es im Land gibt, und das entscheidet auch über unsere Zukunftsfähigkeit“, sagte Schmitt der FAZ. „Ich argumentiere aus einer Regierungsverantwortung heraus. Dem Land wäre es schwer zu vermitteln, dass wir ohne Weiteres so viel Geld ziehen lassen, das dringend gebraucht wird.“