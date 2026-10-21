Weitere Bands bei Rock am Ring und Rock im Park

Bei Rock am Ring sind nur noch 10.000 Tickets zu haben, in Nürnberg sind alle Tagestickets weg. Und das Line-up für Juni 2027 wächst weiter: Welche Bands kommen neu dazu?

Nürburg/Nürnberg (dpa) – Die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park haben weitere Bands für 2027 angekündigt. Neu dabei sind unter anderem Killswitch Engage, Pendulum, Jinjer und Sleeping With Sirens.

Die Nachfrage nach Tickets ist den Angaben zufolge hoch: Für beide Festivals seien bereits mehr als 140.000 Wochenendtickets verkauft worden. Für Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel seien nur noch 10.000 Tickets erhältlich. Bei Rock im Park in Nürnberg seien sämtliche Tagestickets ausverkauft.

Bereits angekündigt waren unter anderem Die Toten Hosen, blink-182 und Bring Me The Horizon als Headliner. Weitere bestätigte Acts sind:

Silverstein

The Devil Wears Prada

The Amity Affliction

Holding Absence

Novelists

Currents

From Ashes to New

Guilt Trip

SPEED

Betontod

Alexander Marcus

TBS

As December Falls

Cenobia

Clutch

Haywire

Highly Suspect

Mittel Alta

Showing Teeth

The Pretty Wild

Damit stehen für das Festivalwochenende vom 4. bis 6. Juni insgesamt 50 Acts fest, wie die Veranstalter mitteilten.