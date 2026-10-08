Die Bauarbeiten rund um den Knoten Mainz liegen laut Deutscher Bahn im Zeitplan. Große Behinderungen sind derzeit nicht zu erwarten. Trotzdem müssen Reisende und Pendler genau hinschauen.

Frankfurt/Main/Mainz (dpa) – Aufatmen bei Bahnfahrern in Rhein-Main: Wegen der Bauarbeiten rund um den Knoten Mainz wird es in diesem Jahr voraussichtlich keine längerfristigen Streckensperrungen mehr geben. Die Maßnahmen konzentrierten sich in den kommenden Wochen überwiegend auf die Nächte, teilte die Deutschen Bahn in Frankfurt mit.

Insgesamt sei die bereits seit Ende 2025 laufende Sanierung und Modernisierung des Bahnknotens Mainz im Zeitplan. Gleichwohl müssen sich Reisende sowie Pendlerinnen und Pendler auch in den kommenden Wochen bis zum Jahresende auf kleinere Einschränkungen einstellen.

S-Bahnen

Die wichtige S-Bahn-Linie 8 wird vom 9. bis zum 14. November nachts zwischen 22 und 4 Uhr über den Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens umgeleitet, zwischen Raunheim und der Station Gateway Gardens wird dann ein Bus-Ersatzverkehr unterwegs sein, wie die Bahn ankündigte.

In den Nächten vom 12. auf den 13. sowie vom 13. auf den 14. November fährt keine S8 zwischen Frankfurt-Flughafen-Fernbahnhof und dem Wiesbadener Hauptbahnhof. Geplant ist Ersatzverkehr zwischen den Hauptbahnhöfen Mainz und Wiesbaden sowie Mainz und Frankfurt-Gateway Gardens.

Auf der Linie S9 wird es vom 9. Oktober bis zum 2. November nachts zwischen 21 und 5 Uhr zu Teilausfällen zwischen Kelsterbach und dem Wiesbadener Hauptbahnhof kommen. Vom 9. bis zum 14. November entfällt die Linie nachts zwischen 22 und 4 Uhr zwischen Frankfurt-Stadion und Wiesbaden Hauptbahnhof.

Auch bei der S-Bahn Rhein-Neckar führen die Arbeiten zu Einschränkungen: Bei den Linien 5 und 6 von Worms in Richtung Mainz endet den Angaben zufolge vom Abend des 23. Oktober bis zum Abend des 30. Oktober jede zweite Bahn bereits in Bodenheim bei Mainz. Vom 6. November (21 Uhr) an entfallen die beiden Linien komplett, ein Bus-Ersatzverkehr soll organisiert werden.

Regionalzüge

Vom 23. Oktober um 21 Uhr bis zum Morgen des 26. Oktober werden Züge der Linien RE2 und RE3 zwischen Frankfurt und Mainz über Frankfurt-Höchst umgeleitet, verkehren also nicht via Rüsselsheim und Flughafen. Bei der RE3 wird der Halt am Flughafen vom 9. bis zum 14. November nachts entfallen.

Auf den Linien RE4 und RE14 kommt es laut Bahn ab dem Abend des 16. Oktober zu Teilausfällen zwischen Worms beziehungsweise Mainz und Frankfurt. Diese Ausfälle variierten je nach Wochentag und Uhrzeit und dauerten bis zum 26. November.

Bei der RB75 zwischen Wiesbaden, Mainz und Darmstadt entfallen zwischen dem 23. Oktober und dem 6. November in Randzeiten zahlreiche Fahrten zwischen Groß-Gerau und dem Wiesbadener Hauptbahnhof. Am 7. November entfallen abends Züge zwischen Darmstadt und Wiesbaden.