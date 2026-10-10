Bilder bewahren, was längst vergangen ist. Ihre Bedeutung aber bleibt in Bewegung. Unser Gastautor Michael Jäckel fragt, wie Fotografien unseren Blick lenken und weshalb wir auf denselben Aufnahmen immer wieder anderes entdecken.
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Es gibt Medien für die Bewegung und Medien für den Moment. In seinem Roman „I Saw a Man“ beschreibt Owen Sheers, was im Zuge des Fotografierens geschieht. Aus der Sicht des Fotografen sei mit der Aufnahme alles erzählt. Aber für alle, die zukünftig einen Blick darauf werfen, fange die Geschichte erst an: „Von da an existiert es, ist es in der Welt, unabhängig vom Betrachter.