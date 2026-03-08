Musicalpremiere in Koblenz „Amélie“-Musical: Gute Zeiten für Träumer in Koblenz Claus Ambrosius 08.03.2026, 14:02 Uhr

i Eine starke Leistung in einer liebenswerten Produktion: Pauline Schrank als Amélie im gleichnamigen Musical in der Koblenzer Kulturfabrik. Kai Myller

So macht „Amélie“ auch als Musical Spaß: Das Koblenzer Jugendtheater bringt energiegeladen die Musicalfassung des Filmerfolgs auf die Bühne der Kulturfabrik und zeigt eine überraschend starke Umsetzung einer herausfordernden Vorlage.

Das Koblenzer Jugendtheater bleibt sich treu. Seit 35 Jahren erarbeiten junge Darstellerinnen und Darsteller gemeinsam mit professionellen Theatermachern Produktionen, die sich nicht allein an sicheren Kassenknüllern orientieren. Immer wieder stehen auch Stücke auf dem Spielplan, die in der Region selten oder noch gar nicht zu sehen waren.







