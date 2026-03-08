So macht „Amélie“ auch als Musical Spaß: Das Koblenzer Jugendtheater bringt energiegeladen die Musicalfassung des Filmerfolgs auf die Bühne der Kulturfabrik und zeigt eine überraschend starke Umsetzung einer herausfordernden Vorlage.
Das Koblenzer Jugendtheater bleibt sich treu. Seit 35 Jahren erarbeiten junge Darstellerinnen und Darsteller gemeinsam mit professionellen Theatermachern Produktionen, die sich nicht allein an sicheren Kassenknüllern orientieren. Immer wieder stehen auch Stücke auf dem Spielplan, die in der Region selten oder noch gar nicht zu sehen waren.