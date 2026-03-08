Die Frauenquote beim BAAINBw liegt insgesamt bei 24 Prozent. Dabei ist das Beschaffungsamt bestrebt, auch und gerade von Frauen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Wir haben mit drei weiblichen Beschäftigten darüber gesprochen.
Lesezeit 4 Minuten
„Ich kaufe Fregatten.“ So beschreibt Natalie F. kurz und mit einem sympathischen Lachen ihre derzeitige Aufgabe beim Koblenzer Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw). Die Juristin ist Referentin für Vergabe und Verträge in der Abteilung See.