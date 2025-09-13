Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Wetter soll in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen launisch bleiben. Heute kann es nachmittags weiterhin nass werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte: Es gibt Schauer und örtlich kurze Gewitter, wobei die Meteorologen vereinzelten Starkregen, Hagel und rund um die Gewitter auch stürmische Böen nicht ausschließen. Dazu wird es wechselnd bewölkt bei höchstens 18 bis 21 Grad.

Am Sonntag soll es bei maximal 18 bis 22 Grad überwiegend trocken bleiben. Vor allem im Süden und Südosten sind einzelne Schauer demnach aber weiterhin möglich. Abends bekommen dann auch der Westen und Südwesten dichtere Wolken und erste Regentropfen ab – die Vorboten für eine regnerische Nacht.

Auch die neue Woche bringt hin und wieder Schauer mit. Für Montag erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 20 und 24 und am Dienstag zwischen 17 und 21 Grad. Dazu soll es starke bis teils stürmische Böen geben.