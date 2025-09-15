Ein Flugzeug mit zwei Insassen hätte am Sonntagabend auf dem Flugplatz in Bitburg landen sollen. Dann wurde es vermisst.

Tödlicher Unfall in der Eifel: Zwei Menschen sind bei dem Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in der Nacht ums Leben gekommen.

Laut Angaben der Polizei hätte das Flugzeug planmäßig am Sonntagabend, 14. September gegen 20.30 Uhr auf dem Flugplatz Bitburg landen sollen. In der Nacht auf Montag, 15. September, wurde die Polizeiinspektion Bitburg darüber informiert, dass das Flugzeug vermisst werde.

Kontakt zum Radar abgerissen

Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der Kontakt zum Radar im Bereich Malbergweich, Verbandsgemeinde Bitburger Land, abgerissen war. Im Rahmen anschließender umfangreicher Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und der Polizei wurde das Wrack gegen 2.45 Uhr gefunden: Das Flugzeug war auf einem gepflügten Feld an der Kreisstraße 74 nahe der Villa Otrang abgestürzt – nur rund 500 Meter vom ersten Haus in der Otrangerstraße von Fließem (Bitburg Land) entfernt.

Bei den beiden Insassen konnte durch den hinzugerufenen Notarzt nur noch der Tod festgestellt werden. Vom letzten Radarkontakt liegt die Absturzstelle etwa fünf Kilometer entfernt, vom Ziel-Flugplatz Bitburg etwa 7,5 Kilometer.

Unfallursache noch unklar

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig werden im Laufe des Montags am Unglücksort erwartet, um die Ermittlungen aufzunehmen. Laut Wetterradar zog zum Zeitpunkt des Absturzes ein leichter Regenschauer über das Gebiet, der Wind war bereits deutlich spürbar. Für Montag sind Sturmböen vorhergesagt.

Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren mit rund 50 Einsatzkräften, die Wehrleitung Bitburger Land, zwei RTW, ein Notarzt sowie vier Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Bitburg.