In Koblenz sind Bahnkunden leidgeprüft. An kaum einem Bahnhof in Deutschland sind die Züge so oft verspätet wie hier. Prof. Markus Rudolf von der WHU Vallendar hat eine Idee, wie die Bahn auch an Rhein und Mosel pünktlicher werden könnte.

Wir erreichen Markus Rudolf zum Interview im Sprinter von Berlin nach Montabaur. Der Schnellzug in den Westerwald ist an diesem Tag pünktlich, der Empfang gut. Das ist längst nicht immer so, wenn der ehemalige WHU-Rektor mit der Bahn quer durch Deutschland unterwegs ist. Vor allem, wenn der Wirtschaftsprofessor vom Koblenzer Bahnhof abfährt, sind Verspätungen programmiert. „Dort sind gerade mal 44 Prozent der Züge pünktlich. Im August 2025 waren es sogar nur 34 Prozent“, beklagt Rudolf. „In ganz Deutschland gibt es nur zehn Bahnhöfe, die noch schlechter sind.“ Als Statistikexperte hat er eine Idee entwickelt, wie die Pünktlichkeit der Bahn deutlich verbessert werden könnte. Wir haben mit Rudolf auch darüber gesprochen, was die Schweizer besser machen.

Herr Rudolf, wenn Sie aus Ihrer Wohnung in Montabaur schauen, haben Sie direkt den ICE-Bahnhof im Blick. Einfach über die Straße runter und Sie sind schon im Zug. Klingt praktisch. Dennoch haben Sie als regelmäßiger Bahnfahrer keine guten Erfahrungen gemacht. Was ärgert Sie besonders?

Ja, vor allem in den vergangenen Jahren sind die Züge immer unpünktlicher geworden. Das kann man ja auch in den Statistiken ablesen. Eigentlich bin ich jemand, der gern Bahn fährt. Aber zuletzt ist die Leidensfähigkeit der Bahnfahrer schon ein bisschen auf die Probe gestellt worden. Was mich persönlich aber besonders ärgert, ist, wenn verspätete Züge die Fahrt vorzeitig abbrechen, und alle Fahrgäste rausgeschmissen werden. Da fährt man etwa von Hamburg nach Koblenz und muss in Andernach raus. Dann dreht der Zug um, damit er auf der Rückfahrt offiziell keine Verspätung hat. Das dient eben nicht der Kundenzufriedenheit, sondern nur der künstlichen Verbesserung der ohnehin schlechten Unpünktlichkeitsstatistik.

i Auch in Montabaur ist die Zahl pünktlicher Züge weiter gesunken. Mit 72 Prozent steht der Westerwälder ICE-Bahnhof im bundesweiten Vergleich aber noch recht gut da. Archiv Thomas Frey/dpa

Sie haben sich die Statistiken mal genau angeschaut. Wie groß ist aktuell die Unpünktlichkeit der Züge in den Bahnhöfen Koblenz und in Montabaur?

Montabaur gehört immerhin noch zum besten Viertel der deutschen Bahnhöfe. Aber auch da ist die Pünktlichkeit zwischen 2024 und 2025 von 75 auf 72 Prozent gesunken. Im bundesweiten Durchschnitt ist das aber noch ziemlich hoch. In Koblenz zum Beispiel sind gerade mal 44 Prozent der Züge pünktlich. Im August 2025 waren es sogar nur 34 Prozent. In ganz Deutschland gibt es nur zehn Bahnhöfe, die noch schlechter sind.

Woran liegt es, dass Koblenz so viel schlechter abschneidet als Montabaur?

Das kommt wohl daher, dass Koblenz an der Rheinschiene liegt und die besonders marode ist. Die ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt ist immerhin saniert worden. Die Rheinschiene noch nicht. Auf der Westerwaldtrasse sind auch nur Schnellzüge unterwegs. Im Mittelrheintal hingegen fahren ja bekanntlich auch viele Güterzüge und langsame Züge, die man nicht überholen kann.

i Zugausfälle sind in Deutschland an der Tagesordnung. Schuld daran sind vor allem der Investitionsstau in die Infrastruktur. Stefan Sauer/dpa

Die Unpünktlichkeit ärgert nicht nur die Fahrgäste, sie kostet die Bahn auch richtig viel Geld. Sie haben sich die Zahlen mal angeschaut. Was muss der Konzern denn an Entschädigungen zahlen?

Bei den extremen Verspätungen von mehr als einer Stunde kann man sich ja den Fahrpreis komplett oder zum Teil zurückerstatten lassen. 2024 musste die DB Fernverkehr dafür insgesamt rund 200 Millionen Euro auszahlen. 2025 dürften die Kosten Schätzungen zufolge auf mehr als 300 Millionen Euro ansteigen. Das sind immerhin rund 5 Prozent des Umsatzes im Fernverkehr. Das heißt, dass 5 Prozent aller Einnahmen wieder zurückgezahlt werden müssen.

Sie haben ein Modell entwickelt, wie die Pünktlichkeit der Bahn deutlich erhöht werden könnte. Als Wirtschaftsprofessor sind Sie an der WHU in Vallendar eigentlich auf Banken spezialisiert. Wie kommen Sie da ausgerechnet auf die Bahn?

Weil es da durchaus Parallelen gibt. Spätestens seit der Finanzkrise müssen Banken bei riskanten Anlagen in ihren Büchern das Eigenkapital erhöhen, damit sie nicht gleich pleitegehen, wenn sich die Position entwerten sollte. Das ist im Prinzip die Logik von Basel III. Auch bei der Deutschen Bahn haben wir ein großes Risiko, weil die Infrastruktur so marode ist. Das hat der Ex-Konzernchef Richard Lutz zumindest immer als Grund für die vielen Verspätungen angeführt. Wenn das so ist, müsste man die gleiche Logik anwenden. Bei Banken sind es finanzielle, bei der Bahn zeitliche Puffer.

i Markus Rudolf ist regelmäßiger Bahnfahrer. Den Vallendarer WHU-Professor ärgern die vielen Verspätungen. Der Wirtschaftsexperte hat sich im Interview mit unserer Zeitung Gedanken darüber gemacht, wie die Bahn pünktlicher werden könnte. Kai Myller/WHU

Wie sollte das bei der Bahn denn konkret aussehen?

Wenn ich an jedem Bahnhof einen zeitlichen Puffer einbaue, wird die Pünktlichkeit zwangsläufig ansteigen. Natürlich verlängert sich dann auch die geplante Fahrzeit, aber die wird ja ohnehin kaum eingehalten. Dann kann ich gleich schon länger planen. Das würde die Zuverlässigkeit der Bahn aus Sicht der Kunden deutlich erhöhen.

Dann bekommt die Bahn aber auch weniger Züge pro Tag unter.

Nach Plan ja. Aber wenn die Züge de facto im Schnitt 20 Minuten Verspätung haben, sind ja auch weniger Züge im System. Nur eben vollkommen chaotisch. Ich kann doch keinen Fahrplan schreiben und mir wünschen, wie viele Züge in welcher Zeit da durchfahren. Meiner Meinung nach verspricht ein defensiver Fahrplan mehr Zuverlässigkeit für Mitarbeiter und Kunden.

i Fernzüge sind im August am Koblenzer Hauptbahnhof gerade mal in 34 Prozent aller Fälle pünktlich gewesen. Thomas Frey/dpa

Die Schweiz wird in Sachen Bahn immer als Positivbeispiel genannt. Was machen die anders?

Zum einen wird in der Schweiz pro Kopf und Kilometer mehr als das Vierfache ausgegeben. Deshalb ist auch die Infrastruktur viel besser in Schuss als in Deutschland. Zudem gibt es dort einen Taktfahrplan. Nehmen wir das Beispiel Zürich. Da fahren alle Züge aus allen Richtungen mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt ein. Dann warten sie, bis alle Fahrgäste da sind, und fahren alle zum gleichen Zeitpunkt wieder aus. Das hat den Vorteil, dass alle Züge aufeinander abgestimmt sind. Alle können somit pünktlich weiterfahren. Bei uns möchte man den Deutschlandtakt auch einführen. Manche sagen aber, dass das bis 2070 nicht durchsetzbar sei. Das wäre dann de facto nie.

Woran hapert es denn in Deutschland?

Sie brauchen dazu viel mehr Infrastruktur. Viel mehr Gleise etwa, weil die Züge ja alle gleichzeitig reinfahren und nicht hintereinander. Dann müssten sie alle Knotenpunkte umbauen. Das wäre eine riesige Investition, mit der die Schweiz allerdings schon in der 1990er-Jahren angefangen hat. Das führt dazu, dass die Pünktlichkeit bei unseren Nachbarn bei annähernd 100 Prozent liegt. Die haben also praktisch so gut wie nie Verspätungen.

Nun ist es aber so, dass die Bahn schon jetzt auf Milliardenschulden sitzt. Wie soll das in Zeiten knapper Kassen alles finanziert werden?

Da würde man in der Schweiz, aber auch in Österreich anders argumentieren. Die würden sagen: So wie Straßen sind Schienen eine Infrastruktur, die vom Staat zur Verfügung gestellt werden muss, damit die Wirtschaft funktionieren kann. Die Autobahn GmbH ist ja auch defizitär und wird aus dem Bundeshaushalt gespeist. Nur, dass sich kein Mensch daran stört. So sieht man es auch in der Schweiz. Da ist die Bahn Daseinsvorsorge. Da wird nicht in Gewinnen und Verlusten gerechnet, sondern in Qualität. Das kostet dann allerdings viel mehr Geld als bei uns. Wir hingegen bekommen miserable Qualität für weniger Geld.

i Die Bahn in Deutschland gilt als chronisch unpünktlich. In der Schweiz hingegen gibt es kaum Verspätungen. Prof. Markus Rudolf von der WHU Vallendar erklärt im Interview mit unserer Zeitung, was unsere Nachbarn anders machen. Peter Kneffel/dpa

Und dann gibt es noch die Luxusvariante Japan. Sie haben das mal ausprobiert. Wie funktioniert das Prinzip der Schnellzüge dort?

Das ist das extremste System von allen. Da fährt man dann etwa viele Hundert Kilometer von Tokio nach Osaka. Immer auf einer Strecke. Sekundengenau. Und immer mit 300 Kilometern pro Stunde. Da ist jeder Zug zur genau gleichen Sekunde im Bahnhof drin. Auf der Strecke fahren dann aber auch keine Güter- oder Nahverkehrszüge. Dafür gibt es andere Trassen. Hinzu kommt, dass genau vorgeschrieben wird, wer wo steht, um einzusteigen, um Platz zu machen für die, die aussteigen. Denn der Zug hält auch exakt immer am gleichen Punkt. So verläuft auch das alles komplett reibungslos. Ohne Gedränge und ohne Geschubse. Das wäre in Deutschland wohl kaum durchsetzbar.

Bahnchef Lutz ist jetzt vom neuen Verkehrsminister Patrick Schnieder aus Rheinland-Pfalz entlassen worden. Wie könnte das neue Bahnkonzept aussehen?

Laut Bundeshaushalt 2025 sollen ja schon mal 22 Milliarden Euro in die Schiene investiert werden. Das ist kein Quantensprung, aber ganz ordentlich. Die Probleme in der Infrastruktur sind also schon mal erkannt. Und es tut sich auch was. Insgesamt sind mehr als 40 Projekte angestoßen worden. Die Riedbahn ist ja schon angegangen worden. Jetzt folgt die Strecke Hamburg-Berlin. Die Trasse von Frankfurt nach Köln durch den Westerwald ist auch überarbeitet worden. Aber das soll ja bis mindestens 2035 dauern.

Und was könnte man in der Zwischenzeit machen?

Wie gesagt: Man könnte das Bankenkonzept mit den zeitlichen Puffern umsetzen. Dann würde die Pünktlichkeit ansteigen, auch wenn die Infrastruktur noch nicht in Ordnung ist. Nehmen wir mal das Beispiel Hamburg-München: Das ist eine der längsten und unpünktlichsten Verbindungen, die wir in Deutschland haben. Wenn wir da an jedem der zwölf Bahnhöfe drei Minuten draufpacken würden, dann verzögert sich die fahrplanmäßige Zeit zwar um 36 Minuten. Doch die tatsächliche Verspätung liegt im Schnitt ohnehin schon bei 30 Minuten. Das würde die Pünktlichkeitsquote somit von 65 auf 85 Prozent erhöhen.