Zwei Menschen sind bei dem Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in der Eifel gestorben. Jetzt ist klar: Bei den Verunglückten handelt es sich um ein Ehepaar aus dem Kreis Cochem-Zell.

Bei den tödlich verunglückten Insassen des am Sonntag abgestürzten Ultraleichtflugzeugs handelt es sich um ein Ehepaar aus dem Kreis Cochem-Zell. Dies bestätigte das Polizeipräsidium Trier auf Anfrage unserer Zeitung. Demnach kamen eine 56-jährige Frau und ihr ein Jahr älterer Ehemann ums Leben.

Das Flugzeug hätte am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf dem Flugplatz in Bitburg landen sollen, es wurde aber vermisst. Es gab auch kein Radar-Signal mehr, so die Polizei. Einsatzkräfte leiteten eine Suchaktion ein. In der Nacht zu Montag wurde das Wrack auf einem Feld in der Nähe des Ortes Fließem in der Verbandsgemeinde Bitburger Land gefunden. Für die beiden Insassen kam jede medizinische Hilfe zu spät. Wieso das Ultraleichtflugzeug abstürzte, wird laut Polizei derzeit ermittelt. Hierfür werden auch Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig hinzugezogen. ame