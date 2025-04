Der mutmaßliche Dreifachmörder von Weitefeld ist nach wie vor auf freiem Fuß. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Koblenz eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. „Trotz umfangreichster - auch internationaler - Fahndungsmaßnahmen ist es bislang leider nicht gelungen, den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen zu ermitteln und ihn festzunehmen“, teilt die Behörde mit. Mit der Belohnung baut man nun offenbar darauf, weitere Hinweise zu erhalten. Bislang liegen den Ermittlern etwa 900 Hinweise vor.

Zudem ist die Bluttat von Weitefeld am Mittwochabend (16. April) Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Auch hier erhoffen sich die Ermittler wertvolle Hinweise, um den dringend tatverdächtigen Alexander Meisner (61) fassen zu können.

Derweil dauern laut Staatsanwaltschaft die „vielfältigen und intensiven Maßnahmen zur Ergreifung des Täters“ an. Die Hintergründe der Tat und das Motiv sind weiter unklar.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261/103 50399 oder oder an jede andere Polizeidienststelle. Alexander Meisner ist laut Fahndungsaufruf er 1,74 Meter groß, wiegt 74 Kilogramm, hat braune Haare und blau-graue Augen. Besondere Merkmale sind Narben am rechten Oberarm, am linken Unterarm sowie an der Augenbraue. Auf dem linken Handrücken trägt er ein Tattoo, das „Katja“ in russischer Schreibweise zeigt. red