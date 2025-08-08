Ein spektakulärer Prozess um schweren Raub ist am Koblenzer Landgericht angelaufen. Es geht um Schüsse auf einen auf der A3 fahrenden Reisebus – und GPS-Tracker. Details zum Prozessauftakt.

Ein Prozess um eine mutmaßliche Räuberbande ist am Koblenzer Landgericht angelaufen. Auf der Anklagebank sitzen fünf Männer zwischen 38 und 44 Jahren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, sich zusammengeschlossen zu haben, um Reisebusse, in denen angeblich Geld, Gold oder Wertsachen transportiert werden sollen, zu überfallen. Die Anklage lautet demnach auf schweren Raub. Das Quintett soll die Insassen der Busse mit Waffen bedroht, die Fahrzeuge durchsucht und Wertgegenstände eingesteckt haben. Um die Busse verfolgen zu können, sollen GPS-Tracker eingesetzt worden sein.

Laut Staatsanwaltschaft sollen sich die Männer spätestens im November des vergangenen Jahres zusammengeschlossen haben, um Busse, die in Richtung Türkei fahren, zu überfallen. Die Überfälle hätten während der Beladung oder während Haltestopps stattgefunden, hieß es weiter. Im nun angelaufenen Verfahren geht es explizit um einen Überfall auf einen Reisebus auf der Autobahn 3 im Westerwald am 11. Februar dieses Jahres.

Schüsse auf Reifen

Ein Teil der Angeklagten soll die Reifen des Busses beschossen haben, um das Fahrzeug zum Stehen zu bringen. Der Bus sei vom Busbahnhof Dortmund losgefahren und Richtung Istanbul unterwegs gewesen. Die Schüsse sollen laut Anklage aus einem Transporter, der neben dem Reisebus gefahren sein soll, abgefeuert worden sein. Laut Staatsanwaltschaft hätte der Bus aber noch bis zur nächsten Raststätte fahren können – trotz der Löcher in den Reifen. Die Insassen des Busses hätten die Polizei gerufen, sodass die Angeklagten wenig später festgenommen werden konnten.

Fünf Angeklagte mit je mehreren Verteidigern sowie mehreren Dolmetschern ergab am Freitagmorgen eine prall gefüllte Anklagebank im Schwurgerichtssaal des Landgerichts in Koblenz. Die Angeklagten besitzen die belgische und niederländische Staatsbürgerschaft. Das Quintett betrat den Verhandlungssaal am Freitagmorgen in bordeauxroter Häftlingskleidung. Beim Prozessauftakt wurde dann lediglich die Anklageschrift verlesen, sodass sich die Bänke des größten Saals des Landgerichts schnell wieder leerten. Ob und wie die Angeklagten sich im Prozess einlassen wollen, das blieb an Prozesstag eins noch offen.

Verständigung möglich?

Im Anschluss an die öffentliche Hauptverhandlung folgte am Freitag ein Rechtsgespräch der Strafkammer mit den Verteidigern – allerdings hinter verschlossenen Türen. Es hieß dazu jedoch noch in öffentlicher Sitzung, dass es um das Thema Verständigung gehen werde. Stand jetzt sind etliche weitere Prozesstage anberaumt – das angeklagte Quintett müsste sich demnach bis etwa Mitte September vor der 12. Strafkammer des Landgerichts Koblenz verantworten. Ob eine Verständigung den Prozess abkürzen könnte, wird sich noch zeigen.