Homo- und transsexuelle Menschen müssten lebendig verbrannt werden: Dies hat ein Syrer in einer widerlichen Mail an über 100 Empfänger geschrieben. Deutsche nennt er darin „Tiere“. In Koblenz beschäftigt diese Mail das Landgericht.

Das Sicherungsverfahren gegen den 46-jährigen Syrer, der im Januar eine E-Mail voller widerlicher Hetze gegen Deutsche und insbesondere homo- wie transsexuelle Menschen verschickt hatte, ist am Koblenzer Landgericht fortgesetzt worden. In sogenannten Sicherungsverfahren gibt es keine Anklage und somit auch keinen Angeklagten, stattdessen spricht man von einem Beschuldigten. Der Syrer soll die Mail im Zustand aufgehobener Schuldfähigkeit verschickt haben: Laut Meinung einiger Ärzte soll bei dem Mann eine paranoide Schizophrenie vorliegen. Die Kammer hat in Koblenz also darüber zu entscheiden, ob die Voraussetzungen für eine Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus vorliegen.

Auffällig: Einer psychiatrischen Gutachterin soll der 46-Jährige vor einigen Monaten gesagt haben, dass er nicht krank sei, hieß es an Verhandlungstag eins. Am jüngsten Verhandlungstag sagte der Beschuldigte dazu, dass er das anders gemeint habe: Er sei inzwischen nicht mehr krank, weil er in der Klinik, in der er derzeit bereits untergebracht ist, Medikamente bekomme. „Deswegen habe ich gesagt, ich wäre nicht krank“, sagte der Syrer.

Menschen lebendig verbrennen

Der Beschuldigte hatte im Januar an über 100 Empfänger, darunter namhafte Behörden aus der ganzen Welt, eine beängstigende und widerliche Mail geschickt. Darin beschreibt er Deutsche als „Tiere“. Zusammengefasst schreibt der Syrer, dass er das deutsche Grundgesetz nicht akzeptiere, weil es dem Islam widerspreche. Deutsche seien Tiere, weil sie Schwein äßen und Alkohol tränken. Und homosexuelle und transsexuelle Menschen müssten lebendig verbrannt werden. Die Mail endet mit einer Drohung: Sollte die deutsche Verfassung nicht abgeschafft und der Islam als die eine leitende Wahrheit im Land akzeptiert werden, so wolle er Deutsche töten.

In einer weiteren Mail heroisiert der Beschuldigte den Attentäter von Magdeburg, Taleb A., der im Dezember 2024 auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt bei einem Autoanschlag sechs Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt hatte. Über den Attentäter schreibt er in der Mail: „Ich wünschte, ich könnte Sie im Gefängnis besuchen“, ferner „Sie, Herr Taleb, haben die Geschichte verändert“ sowie „Dank Ihnen, Herr Taleb, wurde Mistdeutschland in die Knie gezwungen“. In weiteren Mails ist immer wieder die Rede von „Nazi-Deutschland“ und „Mistdeutschland“ – SPD und Grüne seien „Mistparteien“.

Syrer entschuldigte sich

Der Syrer hatte bereits beim ersten Verhandlungstag am Landgericht gestanden, die Mail mit der Drohung gegen Deutsche verfasst zu haben. „Als ich diese E-Mail geschrieben habe, war ich unter Frustration, Depression und Burnout.“ Der 46-Jährige erklärte weiter: „Ich bin bereit, auf den Boden meinen Kopf zu stellen – und jeden Schuh von jedem Deutschen zu küssen als Entschuldigung für diese E-Mail.“ Der 46-Jährige war eigenen Aussagen zufolge 2016 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Der Mann spricht drei Sprachen, ist gebildet.

Es ist ein kniffliges Verfahren für die Kammer um Richterin Julia Rau. Ist der Syrer psychisch krank? Und noch wichtiger: Ist er gefährlich? Insbesondere mit der zweiten Frage richtete sich die Richterin am jüngsten Verhandlungstag ganz direkt an eine Vielzahl von Zeugen. Ob sie den Syrer jemals aggressiv oder bedrohend erlebt hätten, wollte die Richterin wissen.

„Der war mit unserem Lebensstil nicht einverstanden“

Eine ehemalige Nachbarin des Beschuldigten sagte, dass der Syrer einmal um vier Uhr in der Früh sehr laut aus dem Koran vorgelesen habe. „Der war mit unserem Lebensstil nicht einverstanden“, sagte die Zeugin, die selbst aus Syrien stammt. Sie trug Kopftuch am Landgericht, der restliche Kleidungsstil war indes sehr modern und westlich gehalten. Die Frau berichtete weiter, dass der Beschuldigte ihr auch einmal eine Art Liebesbrief geschrieben habe. Darin das Geständnis, dass er sie zur Frau haben wolle. Dabei sei sie längst verheiratet und habe Kinder, so die Zeugin, die auch unterstrich, Angst vor dem 46-Jährigen gehabt zu haben.

Der Ehemann der Frau schilderte den Beschuldigten als Zeuge zunächst als einen „problematischen“ Nachbarn. Der 46-Jährige habe in einem winzigen Keller unter ihrer Wohnung im Raum Koblenz gehaust. Über diesen Keller hatte der Beschuldigte seinerseits bereits am ersten Verhandlungstag gesprochen: Es sei mehr ein Kellerloch gewesen – darin leben zu müssen habe ihn mental weiter fertiggemacht, hieß es sinngemäß.

„Deine Frau schminkt sich zu sehr“

Der einstige Nachbar des Beschuldigten beschrieb den 46-jährigen Syrer am Landgericht als eine Person, die „extrem“ gläubig sei. Und sich immer wieder mit unerwünschten, teils dreisten Kommentaren in das Leben anderer Leute eingemischt habe. „Er hat sich in unser Eheleben und Familienleben sehr eingemischt“, unterstrich der Mann.

So habe der Beschuldigte ihn einmal mit einem Bier in der Hand gesehen. Daraufhin habe der Syrer zu ihm gesagt, dass wegen diesem Bier seine Frau nicht länger seine Frau sein dürfe, behauptete der Zeuge. Weitere Kritik soll so gelautet haben: „Deine Frau schminkt sich zu sehr – und sie sprüht zu viel Parfüm!“

Messer in der Hand?

Eines Nachts habe der Beschuldigte penetrant bei ihnen geklopft. Der Zeuge behauptete weiter, dass er nach dem Aufmachen der Tür den Beschuldigten mit einem Messer in der linken Hand erblickt habe: „Deshalb habe ich auch sofort die Tür wieder zu gemacht.“

Der Beschuldigte selbst stellte diese Nacht ganz anders im Gericht dar. Weder habe er in der Nacht ein Messer in der Hand gehabt, noch habe sein Nachbar ihm damals überhaupt die Tür aufgemacht. In einem Polizeieintrag zu dem nächtlichen Vorfall heißt es, der Beschuldigte habe damals angegeben, in der Nacht gehört zu haben, wie sein Nachbar seiner Frau lautstark damit gedroht habe, ihr den Kopf abzuschneiden. Deshalb sei er zur Tür gegangen – um der Frau zu helfen.

„Er war aus meiner Sicht menschenunwürdig untergebracht.“

Ein Polizist als Zeuge über die Wohnbedingungen des Syrers im Raum Koblenz

Auch ein Polizist aus Koblenz, der sich mit Staatsschutz-Fragen beschäftigt, sagte am Landgericht aus. „Ich fand es nur erschreckend, dass sich nie mal jemand bei uns gemeldet hat“, sagte er über den massiven Verteiler einiger Mails des Syrers – und dazu, dass sich keiner der zahlreichen Mail-Empfänger mal mit der Polizei in Verbindung gesetzt habe.

Gleichwohl: Nach der Mail, in der das Attentat von Magdeburg durch den Syrer beschönigt worden war, habe es eine Gefährderansprache gegeben, sagte der Polizist weiter. Der Syrer habe später angegeben, dass seine Intention hinter den Mails der Wunsch nach einer Abschiebung gewesen sei, da er sich in Deutschland sehr ungerecht behandelt fühle. Aber: Er würde niemals jemandem etwas zuleide tun, soll es auch geheißen haben. Über den Keller, in dem der Syrer im Raum Koblenz einst wohnte und wohl auch über die Obdachlosenunterkunft, in der der Mann später lebte, sagte der Polizist: „Er war aus meiner Sicht menschenunwürdig untergebracht.“

Weitere Verhandlungstage

Richterin Julia Rau fragte den Staatsschutz-Beamten am Ende seiner Vernehmung, wie man mit einem Beschuldigten wie dem 46-jährigen Syrer denn aus seiner Sicht nun umgehen sollte. Eine eindeutige Antwort konnte der Beamte nicht geben. „Wir können ja nicht reingucken“, sagte der Polizist – und meinte damit wohl den Kopf und die Gedanken des Beschuldigten. Ja, genau das sei das Problem im Verfahren, erwiderte die Richterin sinngemäß. Es sind weitere Verhandlungstage anberaumt.