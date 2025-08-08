Der Elbbach bei Weitefeld ist derzeit nicht mehr als ein Rinnsal von überschaubarer Breite. Hier wurde die Leiche des mutmaßlichen Dreifachmörders Alexander Meisner gefunden. Warum erst jetzt? Die Frage beschäftigt auch die Ermittler.

Vier Monate dauerte die Suche nach dem Tatverdächtigen des Dreifachmordes von Weitefeld. Schließlich wurde seine Leiche am Dienstag dieser Woche nach einem Zeugenhinweis nur wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt nahe einem Bachlauf gefunden. Hätte man die sterblichen Überreste von Alexander Meisner nicht früher entdecken können oder gar müssen – und den Menschen in und um Weitefeld Wochen der Ungewissheit ersparen können?

Vor allem in den Sozialen Medien wird derzeit mitunter wild darüber spekuliert, wieso die Polizei nicht schon bei den groß angelegten Suchaktionen im April fündig geworden ist. Unter anderem, ob das Gebiet der Fundstelle damals durch starke Feuchtigkeit schwerer zugänglich gewesen sein soll, ist ein Streitpunkt der Debatte. „Mich ärgern diese Kommentare, warum er nicht schon damals gefunden wurde“, sagte Karl-Heinz Keßler unserer Zeitung. Der Weitefelder Ortsbürgermeister (parteilos) sei damals vor Ort gewesen und kenne die Örtlichkeiten. „Da war damals ein Sumpf“, meinte Keßler.

Damit bestätigte er Angaben der Polizei. Bereits am Tag nach dem Leichenfund hatte ein Polizeisprecher betont, dass das Gebiet in der Zeit nach der Tat im April überschwemmt gewesen sei – was zu diesem Zeitpunkt als möglicher Erklärungsansatz diente. Am Donnerstag nahm dann Polizeipräsident Jürgen Süs detaillierter Stellung zu den Fragen. „Die Polizei hat am Tag nach der Tat unmittelbar mit umfangreichen Suchmaßnahmen begonnen. Wie haben anhand der Spurenlage – wie wir das immer tun – Hypothesen entwickelt und danach die Areale festgelegt, die wir vorrangig durchsuchen“, sagte Süs vor Medienvertretern, als er gemeinsam mit Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler am Koblenzer Justizzentrum Statements abgab. Er stellte klar: „Auch der jetzige Fundort gehörte zu diesen Bereichen.“

Die festgelegten Areale seien mitunter mehrfach ab- und durchsucht worden. „Wir können anhand unserer Dokumentation nachvollziehen, dass wir in diesem Areal sowohl mit Kräften der Bereitschaftspolizei als auch mit Leichenspürhunden gesucht haben. Auch dass dieses Areal sehr schnell von einem Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera überflogen worden ist.“ Süs schilderte ferner, dass die Polizei bei der Suche nach Spuren des Tatverdächtigen neuartige Technik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) einsetzte – das gesamte Suchgebiet sei etwa Mitte April von einem speziell ausgestatteten Flugzeug überflogen worden.

Noch ist nicht komplett klar, wie lange die Leiche Meisners an ihrer Fundstelle lag – und wann und woran der Verdächtige starb, der sich mutmaßlich bei seiner Tat verletzte. Polizei und Staatsanwaltschaft sprachen unter Verweis auf ein vorläufiges Kurzprotokoll der Obduktion von einem fortgeschrittenen Verwesungszustand. Todesursache und der genaue Todeszeitpunkt seien nicht mehr zu klären. „Ob der mutmaßliche Täter Selbstmord begangen hat oder an den Verletzungen verstorben ist, die er sich bei Begehung der Tat zugezogen hat, oder eine sonstige Todesursache vorliegt, lässt sich dementsprechend nicht mehr sicher feststellen“, hieß es im gemeinsamen Statement zum Leichenfund und zur erfolgreichen Identifizierung der sterblichen Überreste.

Polizeipräsident Süs sagte am Donnerstag: „Wenn Sie sich die Bilder von der Situation im April anschauen, sehen Sie, dass der Elbbach damals deutliches Hochwasser führte. In der jetzigen Auffindesituation ist dieser Bach wieder zurückgetreten in sein Bett. Die Gegend, die Landschaft, das Areal sieht jetzt ganz anders aus als noch im April.“

Das erklärte auch der Leitende Oberstaatsanwalt Mannweiler im Interview mit unserer Zeitung: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Polizei ihr Möglichstes versucht hat. Wir wissen aus zahlreichen anderen Fällen, dass bei einem derartig weitläufigen Gelände ohne konkrete Zieleingrenzung eine hundertprozentige, quadratmetergenaue Absuche in allen – auch den unter Wasser stehenden Bereichen – praktisch unmöglich ist.“

Mördersuche mit Hightech

Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Dreifachmörder war auch fortschrittliche Technologie der Johannes Kepler Universität Linz/Österreich (JKU) und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) zum Einsatz gekommen. Mit digitalen Luftbildkameras sei ein fast 25 Quadratkilometer großes Waldgebiet kartiert worden – mit einer Auflösung von nur vier Zentimetern, teilte das DLR seinerzeit in Köln mit. Die Kameras seien in ein Forschungsflugzeug der FH Aachen eingebaut worden. Bei dem Einsatz seien 50.000 Einzelbilder entstanden. Um diese riesige Datenmenge zu durchforsten, wurde in Linz ein Verfahren eingesetzt, das Farbanomalien – wie zum Beispiel von Kleidung – markierte. Diese Markierungen sollten helfen, auch kleinste Dinge wie Objekte, Personen oder Unterstände rasch zu erkennen. 160 Freiwillige hätten sich an der Sichtung der Daten online beteiligt. Von 400 Verdachtsfällen seien 240 von der Polizei genauer überprüft worden. dpa