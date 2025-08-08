Den Kampf gegen die Asiatische Hornisse hat die Landesregierung aufgegeben. Nicht aber den gegen winzige Hirsche, niedliche Kleinbären, riesige Frösche und andere kuriose Tiere und Pflanzen.

Nilgans? Bärenklau? Marderhund? Welche invasiven Tier- und Pflanzenarten werden in Rheinland-Pfalz jetzt überhaupt noch aktiv bekämpft? Den Versuch, die Asiatische Hornisse auszurotten, hat das Land zum 1. August aufgegeben. Zu verbreitet sei die Art inzwischen. Nester müssen nun nicht mehr gemeldet und auch nicht mehr zerstört werden. Wer die Tiere loswerden will,

Welche Arten als invasiv gelten, regelt eine Liste der EU. „Von den derzeit 88 gelisteten Tier- und Pflanzenarten wurden in den letzten sechs Jahren 30 Arten in Rheinland-Pfalz nachgewiesen“, erklärt Jan Budde, Pressesprecher des Umweltministeriums.

Putzig und gefräßig

Und welche davon sind aktuell noch in einem so frühen Verbreitungsstadium, dass sie durch gezielte Bekämpfung vollständig ausgerottet werden sollen? Buddes Antwort überrascht. Handelt es sich doch um fünf Arten, von denen viele womöglich noch nie gehört haben. Oder kennen Sie den Chinesischen Muntjak (Muntiacus reevesi)?

Das klingt zwar vielleicht nach so was wie einer Beutelratte, ist aber ein ziemlich putziger, kleiner Hirsch. In Großbritannien wurden die 50 Zentimeter hohen Kerlchen zur Jagd ausgesetzt und haben sich so erfolgreich vermehrt, dass inzwischen Zigtausende von ihnen im Königreich leben. Gefährlich sind sie nicht, aber – wie anderes Wild auch – verursachen sie Fraßschäden.

In Rheinland-Pfalz wurden bis 2023 nur fünf Exemplare gesichtet. Drei davon im Hunsrück. Jäger, denen sie vor die Flinte laufen, dürfen direkt schießen. Derzeit gebe es keine aktuellen Sichtungen oder Vorkommen wild lebender Muntjaks, sagt Budde.

i Der Nordamerikanische Ochsenfrosch breitet sich in Rheinland-Pfalz aus – vor allem am Rhein bei Germersheim. Robin Loznak. picture alliance/dpa/ZUMA Wire

Dann wäre da noch die eigentlich in den USA heimische Kettennatter (Lampropeltis getula) – eine beeindruckend große in der Regel um die 1,20 Meter lange, schwarze Schlange mit weißen Querbändern. Einzelne Exemplare können aber auch bis zu zwei Meter messen. Sie ist ungiftig, kann aber, wenn sie sich bedroht fühlt, ein stinkendes Sekret verspritzen und frisst alles, was sie größenmäßig bewältigt. 2024 wurde eine solche Natter in Rülzheim gefangen.

Ausrotten will Rheinland-Pfalz auch die Karolina-Haarnixe (Cabomba caroliniana) und das Großblütige Heusenkraut (Ludwigia grandiflora). Das sind hübsche Wasserpflanzen, die gerne in Aquarien eingesetzt werden. In der freien Natur breiten sie sich allerdings rasend schnell aus, gefährden andere Arten oder verstopfen in Australien sogar Trinkwasserleitungen und Wasserreservoirs. In Rheinland-Pfalz wurde die Haarnixe in Gewässern eines Naturschutzgebiets bei Bad Kreuznach nachgewiesen und weitgehend entfernt. Aktuell sei sie nur noch in einem der Seen nachzuweisen, schreibt das Ministerium.

Und als letzte Art, der das Land offiziell den Kampf angesagt hat, wäre da der gar nicht so putzige Nordamerikanische Ochsenfrosch (Lithobates catesbeianus). Weil er für einen Frosch riesig ist und alles verputzt, was in sein großes Maul passt, ist er für andere Arten eine ernste Bedrohung und zudem ein Konkurrent. In den Auen des Altrheins gibt es bereits größere Populationen. Gezielt bekämpft wird er in Rheinland-Pfalz bei Germersheim.

Diese drei invasiven Tiere bereiten Rheinland-Pfalz die größten Sorgen

Und was ist mit Nilgans, Nutria, Waschbär & Co? Die restlichen 25 Tier- und Pflanzenarten von der EU-Liste, die in Rheinland-Pfalz vorkommen, sind bereits so verbreitet, dass sie nicht mehr generell gemeldet und getötet werden müssen. Stattdessen werden sie „gemanagt“. Das bedeutet, dass Behörden nur dann Maßnahmen ergreifen, wenn das nötig erscheint. Zum Beispiel, weil ein Biotop oder geschützte Arten in Gefahr sind.

Die größten Sorgen bereiten dem Umweltministerium aktuell drei Tiere: allen voran die Asiatische Hornisse, weil sie sich rasend schnell ausbreitet. Vor der Umstufung am 1. August waren dieses Jahr alleine in der Region Trier mehr als 30 Nester entfernt worden. Ein einziges Nest kann von Tausenden Hornissen bewohnt werden. In Zukunft wird man die Brummer in Eifel, Moseltal und Hunsrück also wahrscheinlich sehr oft sehen.

Auch der Waschbär bereitet Sorgen. Der Deutsche Jagdverband bezeichnet ihn als „Bedrohung mit Knopfaugen“, denn der niedliche Kleinbär vertilgt Kleinsäuger, Insekten, Amphibien, Muscheln, Fische und Vögel, darunter die seltene Europäische Sumpfschildkröte, Mauersegler, Regenpfeifer oder Uhu-Küken.

An dritter Stelle der Problemtiere steht für das Umweltministerium der bereits genannte Ochsenfrosch, da der sich wegen des Klimawandels mit Starkregenereignissen und Hochwasser trotz starker Bekämpfung weiter ausbreitet.

Das heißt natürlich nicht, dass die übrigen invasiven Tierarten kein Problem wären. Bisamratten und Nutrias erobern heimische Gewässer, fressen Röhrichte kahl und zerlöchern Deiche. Auch schwarzer Zwergwels, Sonnenbarsch, Blaubandbärbling und selbst die Chinesische Wollhandkrabbe sind in rheinland-pfälzischen Gewässern längst weit verbreitet und machen den heimischen Arten das Leben schwer. Invasive Krebsarten wie der Signalkrebs und der Kamberkrebs haben die Krebspest mitgebracht, einen Erreger, der für heimische Krebse tödlich ist.

Radtouren entlang der Mosel zeigen, dass die allgegenwärtige Nilgans die heimischen Wasservögel vielerorts bereits verdrängt hat und nachts hätte man in Eifel oder Hunsrück gute Chancen einem Marderhund zu begegnen. Auch die aus Florida stammende Buchstaben-Schmuckschildkröte ist an der Mosel unterwegs – bei Trier und 2023 auch unweit des Hochmoselübergangs. Selbst das Sibirische Streifenhörnchen fühlt sich in Rheinland-Pfalz wohl, wenn auch bislang nur im Wildpark Rolandseck bei Bonn.

Klimawandel begünstigt invasive Arten: Welche kommen als nächstes?

Die Liste ließe sich noch um ein Dutzend invasive Pflanzen wie Drüsiges Springkraut oder Götterbaum verlängern und ein Ende der Einwanderung ist sowieso nicht in Sicht. „Viele invasive Arten sind wärmeliebend und werden in ihrer weiteren Ausbreitung in Deutschland durch den Klimawandel begünstigt“, schreibt das Ministerium. Welche Arten hier als nächstes auftauchen, sei wegen des Faktors Mensch schwer vorherzusagen.

Aus einer Broschüre zu invasiven Arten des Landesamtes für Umwelt geht hervor, dass man unter anderem mit einem asiatischen Singvogel namens Hirtenmaina rechnet, der in vielen Weltregionen angesiedelt wurde, um Schädlinge zu fressen. Und auch mit einem asiatischen Fischchen namens Amurgrundel oder der Wasserhyazinthe.

„Deswegen ist Prävention sehr wichtig“, sagt Budde. Manche Arten sollte man gar nicht halten oder anpflanzen und erst recht nicht aussetzen oder füttern. Aquarienwasser dürfe man niemals in der Umwelt entsorgen. Und auch Grünschnitt, der invasive Pflanzen, Pflanzenteile oder Samenstände enthält, solle nur über den Restmüll entsorgt werden“, appelliert das Ministerium.

Dennoch ist davon auszugehen, dass man in Wäldern und Tälern der Region künftig ganz anderen Lebewesen begegnet als früher.