Schnee in Rheinland-Pfalz Weiße Landschaft, aber kein Verkehrschaos 05.01.2025, 12:40 Uhr

i Gegen Sonntagmittag sollen die Niederschläge in Rheinland-Pfalz nachlassen. Am Montag wird es ungewöhnlich warm. Das befürchtete Verkehrschaos bleibt aus (Symbolfoto). Lars Penning. picture alliance/dpa

Am Sonntagmorgen haben viele Rheinland-Pfälzer schneebedeckte Dächer, Felder und auch Straßen erblickt, als sie nach dem Aufstehen die Fensterläden geöffnet haben. Zum Glück kam es nur zu wenigen Unfällen. Die neue Woche beginnt mild – bleibt es so?

Der angekündigte Schnee traf den Norden von Rheinland-Pfalz in der Nacht zum Sonntag – doch weil wochenends deutlich weniger Menschen mit dem Auto unterwegs sind als an Werktagen, blieb das befürchtete Verkehrschaos aus. Das Polizeipräsidium Koblenz sprach in einer ersten Bilanz am Sonntagvormittag von insgesamt 17 witterungsbedingten Unfällen, überwiegend mit Blechschäden.

