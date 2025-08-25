Die rheinland-pfälzischen Winzer stehen unter Druck: gestiegene Kosten, zurückgehender Absatz, US-Zölle. Weinbauministerin Daniela Schmitt sieht für den Weinbau „die schwierigste Lage der Nachkriegszeit“. Ihr Ministerium legt neue Hilfen auf.

Die rheinland-pfälzische Weinbauministerin Daniela Schmitt (FDP) schlägt Alarm: Sie sieht den Weinbau in einer existenziellen Krise. „Ich glaube, wir werden eine massive Marktbereinigung bekommen, 20 bis 30 Prozent der Betriebe werden verschwinden, einige ganz still“, sagte die FDP-Politikerin. „Es ist die schwierigste Lage der Nachkriegszeit. Wir müssen von einer existenziellen Krise sprechen.“ Nun will ihr Ministerium den Winzern mit einem Weinbaupaket 2025+ unter die Arme greifen.

Dass die aktuelle Marktlage herausfordernd ist, bestätigt auch das Deutsche Weininstitut (DWI). Nicht nur gestiegene Kosten für Energie und Personal machen den Winzern zu schaffen. „Wir sehen, dass die Anzahl der Wein einkaufenden Haushalte seit Jahren zurückgeht“, sagt DWI-Pressesprecher Ernst Büscher. Allein 2024 seien es 4 Prozent weniger gewesen als noch im Jahr zuvor. „Und diesen Rückgang sieht man auch beim Pro-Kopf-Verbrauch“, erklärt Büscher. Tranken die über 16-jährigen Deutschen im Weinwirtschaftsjahr 2020/21 noch rund 24 Liter pro Kopf im Jahr, so waren es 2023/24 nur noch etwa 22 Liter.

Junge Generation trinkt weniger Alkohol

Zum einen, so Büscher, trinke die ältere Generation weniger Alkohol als noch in jungen Jahren. Zum anderen trinke die nachkommende junge Generation heute generell weniger Alkohol – und es gibt demografisch bedingt weniger junge Menschen als früher. Im ersten Halbjahr 2025 lag der Marktanteil heimischer Weine hierzulande bei 42 Prozent – ein leichter Aufwind im Vergleich zum Vorjahr (41 Prozent), allerdings bei einem weiterhin rückläufigen Markt, betont Büscher.

Preislich können deutsche Weine mit der Konkurrenz aus dem Ausland oftmals nicht mithalten. Ausländischer Wein sei im deutschen Lebensmitteleinzelhandel im Durchschnitt um 56 Cent günstiger pro 0,75-Liter-Flasche als deutscher Wein, erläutert der DWI-Pressesprecher. Und die Deutschen kauften sehr preissensibel ein. Was die Lage weiter verschärfe, seien die neuen US-Zölle sowie die in diesem Jahr europaweit erwarteten großen Erntemengen.

„Die Zeit der großen Mengen mit niedrigerer Qualität ist vorbei.“

Weinbauministerin Daniela Schmitt

„Die Betriebe, die große Probleme haben, sind die, die lange nichts gemacht haben“, sagte Wirtschaftsministerin Schmitt. „Die Zeit der großen Mengen mit niedrigerer Qualität ist vorbei.“ Auch sie verweist auf den Trend, dass die Menschen mehr zu alkoholfreiem Wein griffen beziehungsweise insgesamt weniger Alkohol zu sich nähmen. „Man muss auch auf ein verändertes Verbraucherverhalten reagieren“, betonte Schmitt.

Wichtig sei in diesen Zeiten, neue Märkte zu erschließen, sagte die FDP-Politikerin. „Viele Winzer haben nur auf einen Absatzmarkt gesetzt, vor allem an der Mosel.“ Das Land Rheinland-Pfalz werde angesichts dessen aus dem EU-Budget zusätzlich eine Million Euro geben, um die Branche bei Marketing und Vertrieb zu unterstützen.

Weinpaket des Landes soll Bürokratie abbauen

Weitere Elemente eines Weinpakets der Landesregierung seien die Förderung von Innovationen und der Abbau von Bürokratie für die Branche. Sofort wirken solle, dass bei den Neuanpflanzungsrechten einer Ausweitung von Rebflächen quasi ein Riegel vorgeschoben sei, um nicht noch mehr Angebot zu bekommen. Das geschehe im Einvernehmen mit der Branche, sagte Schmitt.

Mehr Unterstützung erhofft sich die Ministerin aus der Bundespolitik. „Der weinbaupolitische Stillstand in Berlin muss aufhören“, sagte sie. Im November plane sie gemeinsam mit ihrem hessischen Amtskollegen Ingmar Jung von der CDU eine Weinbauministerkonferenz.

Initiative beklagt zu niedrige Fassweinpreise

Auf die schwierige Lage der Branche macht auch die neu gegründete Zukunftsinitiative Deutscher Weinbau aufmerksam. Der Verein, dem nach eigenen Angaben Winzer aus allen deutschen Anbaugebieten angehören, beklagt in einer Pressemitteilung aktuelle Fassweinpreise „weit unterhalb der Produktionskosten“.

„ Halten wir diese Entwicklung nicht auf, verlieren wir nicht nur Betriebe, sondern auch ein großes Stück unserer kulturellen Identität“, wird der Pfälzer Winzer Thomas Schaurer, Vorsitzender der Zukunftsinitiative Deutscher Weinbau, zitiert. Der Verein warnt vor dem Verlust eines großen Teils von Kulturlandschaften – wie etwa der Weinberge in der Pfalz oder der Steillagen an der Mosel.

„Es geht um die Entscheidung, ob der Weinbau und mit ihm die Wertschöpfung in Deutschland erhalten bleiben soll.“

Winzer Thomas Schaurer, Vorsitzender der Zukunftsinitiative Deutscher Weinbau

Die Initiative wünsche sich vom Verbraucher nicht mehr Alkoholkonsum, dafür aber eine bewusste Kaufentscheidung: „Schon eine zusätzliche Flasche deutscher Wein pro Kopf und Jahr anstelle einer importierten Flasche, sichert die Zukunft der deutschen Winzerfamilien“, schreibt der Verein in seiner Mitteilung. Mehr deutscher Wein im Einkaufskorb helfe, heimische Betriebe zu stärken.

Daher ruft die Initiative am 30. August zum bundesweiten „Tag des Deutschen Weins“ auf. Verbraucher, denen der deutsche Weinbau am Herzen liege, könnten dann „gezielt eine Flasche mehr deutschen Wein kaufen – alternativ auch alkoholfreien Wein oder Traubensaft“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Mitleid wollen die Winzer nicht, so Thomas Schaurer. „Es geht um die Entscheidung, ob der Weinbau und mit ihm die Wertschöpfung in Deutschland erhalten bleiben soll“, wird der Vereinsvorsitzende zitiert.