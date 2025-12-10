Gesetz für faire Löhne in RLP kommt nicht mehr

Die rheinland-pfälzische Landesregierung kann sich gegen Ende der Wahlperiode nur noch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen. Ein geplantes Gesetz für faire Löhne bringt die Schweitzer-Regierung nicht heraus – um Konflikte zu vermeiden.
In dieser Woche trifft sich der rheinland-pfälzische Landtag zu seiner vorletzten Sitzung in dieser Wahlperiode. Wenn die amtierende Ampel-Regierung von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) noch Gesetze durchbringen will, bevor sie womöglich von einer anderen Koalition abgelöst wird, wäre jetzt die letzte Gelegenheit.