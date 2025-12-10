Der Ampel geht die Luft aus Gesetz für faire Löhne in RLP kommt nicht mehr Sebastian Stein 10.12.2025, 13:00 Uhr

Konnten sich nicht auf ein neues Gesetz einigen, das sie im Koalitionsvertrag angekündigt hatten: Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) und Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD).

Die rheinland-pfälzische Landesregierung kann sich gegen Ende der Wahlperiode nur noch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen. Ein geplantes Gesetz für faire Löhne bringt die Schweitzer-Regierung nicht heraus – um Konflikte zu vermeiden.

In dieser Woche trifft sich der rheinland-pfälzische Landtag zu seiner vorletzten Sitzung in dieser Wahlperiode. Wenn die amtierende Ampel-Regierung von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) noch Gesetze durchbringen will, bevor sie womöglich von einer anderen Koalition abgelöst wird, wäre jetzt die letzte Gelegenheit.







