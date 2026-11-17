Erkenntnisse aus RLP-Report Weihnachtsgeschäft zwischen Off- und Onlinehandel Anke Mersmann 17.11.2026, 06:00 Uhr

i Die Menschen in Rheinland-Pfalz shoppen sowohl gern im stationären Einzelhandel als auch online, wie der jüngste Rheinland-Pfalz-Report gezeigt hat. Was bedeutet das für das Weihnachtsgeschäft? Thomas Banneyer. picture alliance/dpa

Laut Rheinland-Pfalz-Report shoppen die Menschen gern im lokalen Handel und online. Was das für das Weihnachtsgeschäft bedeutet, erklärt ein IHK-Experte – und auch, wie sich für Kunden das Beste aus digitalem und analogem Shopping kombinieren lässt.

262 Euro. So viel wollen die Menschen in Deutschland durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Die Zahl ist aktuell und stammt vom Handelsverband Deutschland (HDE). Die Konsumlaune ist demnach vergleichbar mit dem vergangenen Jahr – das gilt natürlich auch in Rheinland-Pfalz.







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