Spaß-Reaktion auf Trump-Pläne Wegen Toast: Westerwälder wollen Hawaii okkupieren 13.01.2025, 15:00 Uhr

i Der Toast Hawaii ist eine Westerwälder Erfindung. Andre Bonn - stock.adobe.com

Was hat Hawaii mit Hachenburg zu tun? Nicht viel. Und doch kommt aus der Westerwaldstadt eine (nicht ganz ernst gemeinte) Forderung: Der Westerwald erhebe Anspruch auf die Inselgruppe. Was dahintersteckt.

Donald Trump streckt noch vor Amtsantritt seine Finger aus – nach Grönland, nach Kanada, zum Panama-Kanal. Während Politiker in der ganzen Welt noch überlegen, wie sie auf solche Avancen des Bald-wieder-US-Präsidenten reagieren sollen, kommt aus dem Westerwald ein augenzwinkernder Gegenangriff: „Liebe Amerikaner, wir erheben Anspruch auf die Region Hawaii“, heißt es in einem viel beachteten Facebook-Posting der Westerwald-Brauerei in Hachenburg.

