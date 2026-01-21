Peinliche Listenfehler Wegen CDU-Wahlpanne muss Eifeler B-Kandidatin zittern Rolf Seydewitz 21.01.2026, 16:00 Uhr

i Will im Eifelkreis das Direktmandat gewinnen: CDU-Politiker Michael Ludwig, hier mit seiner B-Kandidatin Carolin Hostert-Hack. Timo Tautges/CDU Bitburg-Prüm

Die Landes-CDU hat vor der Landtagswahl ein Problem: Fehlende Unterlagen haben zur Streichung mehrerer Kandidaten geführt. Welche Folgen das Ganze haben kann, zeigt das Beispiel von Carolin Hostert-Hack aus der Eifel.

Die Meldung sorgte für Kopfschütteln: Auf der CDU-Liste für die in zwei Monaten bevorstehende Landtagswahl hat der Wahlausschuss nicht alle Bewerber zugelassen. So seien sieben Bewerber und 14 Ersatzkandidaten gestrichen worden, weil notwendige Unterlagen gefehlt hätten oder unvollständig gewesen seien.







