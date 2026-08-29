Von heiter bis stürmisch: Das Wetter wird in den kommenden Tagen unbeständig. Vor allem der Start in die neue Woche könnte ungemütlich werden.

Offenbach (dpa/lhe) – Das Wochenende bringt in Rheinland-Pfalz und im Saarland eine Mischung aus Sonne, Regen und jeder Menge Wind. Nach einem trockenen Start in den Tag ziehen am Nachmittag voraussichtlich dichtere Wolken auf und bringen etwas Regen mit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei Höchstwerten zwischen 22 und 26 Grad gibt es außerdem frische bis starke Böen.

Ähnlich windig soll es am Sonntag werden. Die Meteorologen rechnen in exponierten Lagen sogar mit teils stürmischen Böen. Tagsüber bleibt es demnach meist trocken und teils sogar heiter bei maximal 23 bis 27 Grad. In der Nacht zu Montag sollen aber Schauer und teils einzelne Gewitter durchziehen.

Wochenstart bringt teils kräftige Gewitter

Ungemütlicher wird voraussichtlich der Start in die neue Woche. Ab Montagnachmittag sollen von Nordwesten Schauer und einzelne, teils kräftige Gewitter aufziehen. Begleitet werden sie von Sturmböen sowie vereinzelt von Starkregen und Hagel. Die Temperaturen erreichen maximal 21 bis 25 Grad.

Ruhiger fällt das Wetter laut der Vorhersage im Dienstag aus. Demnach wird es wechselnd bewölkt bis heiter bei weiterhin maximal 21 bis 25 Grad. Schauer gibt es nur noch vereinzelt, vor allem im Norden.