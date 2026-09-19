Literaturpreis
Breitbach-Preis: Großes Lob für viele kleine Spitzen
Jochen Schmidt nimmt in seiner Dankesrede auch mitunter unfreiwillig komische Amazon-Rezensionen seiner Bücher aufs Korn und sor
Jochen Schmidt nimmt in seiner Dankesrede auch mitunter unfreiwillig komische Amazon-Rezensionen seiner Bücher aufs Korn und sorgt damit im Theaterzelt für viele Lacher.
Artur Lik/www.artlik.de

Jochen Schmidt wird mit dem Joseph-Breitbach-Preis für sein Gesamtwerk geehrt. In Koblenz zeigt er sich als versierter Unterhalter, Jury und Laudator sehen dahinter deutlich mehr.

Lesezeit 4 Minuten
Es wird viel gelacht im Koblenzer Theaterzelt bei der Verleihung des Joseph-Breitbach-Preises an Jochen Schmidt. Wer seine Dankesrede hört, versteht sofort, warum dieser Schriftsteller als Vortragender ein Publikum gewinnen kann. Die Pointen sitzen, die Selbstironie läuft wie geschmiert, Schmidt selbst schmunzelt immer wieder über seine Formulierungen.
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