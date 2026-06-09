Offenbach (dpa/lrs) – Den Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland steht weiter wechselhaftes Wetter bevor. Am Dienstag sei bei wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schauern zu rechnen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Norden seien auch kurze Gewitter möglich. Dabei kann es im Umfeld von Schauern und Gewittern zu starken bis stürmischen Böen kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 21 Grad.

Am Mittwoch bleibt es überwiegend bewölkt. Gebietsweise komme es zu Schauern, ab dem Mittag seien örtliche Gewitter möglich. Mit maximal 16 bis 19 Grad wird es etwas kühler. Auch am Donnerstag wird es den Meteorologen zufolge wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem im Norden und Osten sei erneut mit Schauern zu rechnen, am Abend komme Regen dann von Westen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 19 Grad.