Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich in den nächsten Tagen auf viele Wolken und etwas Regen einstellen. Am Montag sei es zunächst eher heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Ab dem Nachmittag ziehen demnach aus Nordosten vermehrt Wolken auf. Von Nordosten her seien einzelne Schauer zu erwarten, überwiegend bleibe es aber trocken. Die Temperaturen erreichen 11 bis 16 Grad.

Am Dienstag wird das Wetter dem DWD zufolge heiter bis wolkig. Es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad, im Bergland um 12 Grad. In der Nacht kann es nebelig werden. Am Mittwoch sind laut Prognose viele Wolken und vereinzelte Schauer zu erwarten – mit Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad.