Wechselhaftes Wetter hält an

Offenbach (dpa/lrs) – Am Mittwoch ist der Himmel in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselnd bis stark bewölkt, es fallen vereinzelt ein paar Regentropfen. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 17 Grad, im Bergland bis etwa 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In der Nacht zum Donnerstag kann es im Süden etwas Regen geben, die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 4 Grad, in Tallagen der Eifel kühlt es lokal bis 2 Grad ab. Am Donnerstag bleibt es den Vorhersagen zufolge wechselhaft, es wird jedoch etwas milder mit Höchsttemperaturen bis 18 Grad.