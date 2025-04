Regenjacke und Schirm besser mitnehmen: Der Osterspaziergang am Montag kann nass werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Wechselhaftes Wetter dämpft die Freude über einen Ausflug am Ostermontag in Rheinland-Pfalz. Mit Schauern, Gewittern, vereinzelt Starkregen und stürmischem Wind muss gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach vorhersagte. Allerdings kann es vielerorts auch bei dicken Wolken und trocken bleiben.

Der April gibt sich wechselhaft und launisch. Die Temperaturen steigen auf recht milde 16 bis 19 Grad, in höheren Lagen erreichen sie laut der Vorhersage 14 Grad.

In der Nacht zum Dienstag regnet es hier und da noch. Die Temperaturen sinken auf fünf bis acht Grad.

Der Dienstag beginnt auch stark bewölkt, im Laufe des Tages lockert es aber auf. Einzelne Schauer und Gewitter klingen abends ab.