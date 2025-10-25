Koblenz (dpa/lrs) – Nach einem Wassereinbruch auf einem Frachtschiff auf der Mosel bei Koblenz ist der Fluss vorübergehend für die Schifffahrt gesperrt worden. Am Morgen sei das Schiff zu nah ans Ufer gekommen und aufgesetzt, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Das Schiff sei am Ufer festgemacht worden und werde derzeit von der Feuerwehr ausgepumpt. Anschließend sollen Einsatzkräfte und Taucher das Leck wieder schließen.

Bei der Havarie des mit Kalk beladenen Frachters sei niemand verletzt worden und es seien auch keine Schadstoffe ausgetreten. Das Schiff drohe nicht zu sinken. Die Mosel sei mittlerweile wieder für die Schifffahrt frei.