Dunkle Jahreszeit macht Diebe Wo Einbrecher häufiger zuschlagen – und wo eher selten Tim Kosmetschke

dpa 24.10.2025, 12:01 Uhr

i Im Schutz der früher einsetzenden Dunkelheit versuchten Täter, unbeobachtet in Häuser und Wohnungen einzudringen, heißt es beim LKA in Mainz (Symbolfoto). Silas Stein. picture alliance/dpa

Wer Opfer eines Wohnungseinbruchs wird, erlebt ein Horrorszenario. Nicht selten fühlen sich Bestohlene nie wieder sicher. Jetzt beginnt die dunkle Jahreszeit – die Hochzeit für Täter. Wir geben Tipps und werfen einen Blick in die regionale Statistik.

Zum Beginn der dunklen Jahreszeit und kurz vor der Zeitumstellung an diesem Wochenende erneuert das Landeskriminalamt (LKA) seine Warnungen in Bezug auf Wohnungseinbrüche. Im Schutz der dann früher einsetzenden Dunkelheit versuchten Täter, unbeobachtet in Häuser und Wohnungen einzudringen, heißt es beim LKA in Mainz.







Artikel teilen

Artikel teilen